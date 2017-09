Nismë ligjore për t’i “pastruar” institucionet nga të korruptuarit

Anëtarë të kabinetit qeveritar e edhe deputetë të legjislaturës së re mund të mbeten pa funksionet që kanë, nëse jetësohet nisma ligjore e Ministrisë së Drejtësisë për ta bërë të detyrueshëm pezullimin ose largimin e zyrtarëve publikë të akuzuar apo të dënuar për korrupsion. Pas kërkesës së komunitetit ndërkombëtar, Ministria ka ndërmarrë këtë nismë për t’i “pastruar” institucionet., shkruan sot Koha Ditore.

Abelard Tahiri, ministër i Drejtësisë, ia ka konfirmuar gazetës të martën se, në përpjekjen për të adresuar prioritetet e dikasterit që ai drejton, e që janë në kuadër të Agjendës për Reforma Evropiane, është filluar puna në adresimin e çështjes së suspendimit të zyrtarëve publikë me rastin e ngritjes së aktakuzave, të cilat ndërlidhen me korrupsionin, krimin e organizuar, si dhe me keqpërdorimin e detyrës zyrtare.