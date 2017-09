Nisma ende nuk shpalos emrat e ministrave

Me nënshkrimin e marrëveshjes nga liderët e partive pjesëmarrëse në koalicion, janë ndarë edhe dikasteret mes tyre.

Njërës prej partive pjesëmarrëse në koalicion, NISMA për Kosovën, si pjesë të marrëveshjes i janë ndarë tri ministri.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, si dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale janë ministritë që i takojnë NISMA-s nga kjo marrëveshje.

E ndonëse ministritë janë ndarë, NISMA ende nuk ka vendosur se kush do i udhëheqë këto ministri.

Kështu ka thënë ish deputetja e NISMA-s, Valdete Bajrami.

“Nisma për Kosovën ashtu siç jeni të njoftuar tash më do t’i ketë 3 ministri, ndërsa se kush do t’i drejtojë ato ende nuk është vendos. Në momentin që t’i kemi emrat do të njoftoheni me kohë”, tha Bajrami për Indeksonline.

Edhe pse NISMA po shprehen të pavendosur sa i përket emrave udhëheqës të ministrive, gjatë ditës së djeshme në media kanë qarkulluar disa emra të mundshëm.

Në mesin e këtyre emrave është Bajram Hasani, Shyqyri Bytyçi, Shukrije Bytyçi dhe Valdete Bajrami.