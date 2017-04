Nisin punimet në rrethrrotullimin në rrugën Prishtinë – Lipjan

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku dhe kryetari i Komunës së Lipjanit Imri Ahmeti, inspektuan punimet në asfaltimin e rrugës Gadime e Epërme – Smallushë – Sllovi dhe përuruan fillimin e punimeve për ndërtimin e rrethrrotullimit në rrugën nacionale Prishtinë – Lipjan (te burgu).

Në fjalën e tij ministri Zharku ritheksoi përkushtimin e Ministrisë së Infrastrukturës që të zbatojë Memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar në mes MI dhe Komunës së Lipjanit për realizimin e projekteve të infrastrukturës rrugore në këtë komunë, të cilat do të realizohen gjatë këtij viti. Po ashtu, ministri Zharku foli edhe për projektet e tjera të rëndësishme për komunën e Lipjanit, si për rrugën e cila do të lidhë qytetin e Lipjanit me magjistralen Prishtinë-Shkup dhe rikonstruimin e rrugës në Gadime, si dhe disa projekte të tjera.

Ndërsa kryetari Ahmeti theksoi rëndësinë e këtyre projekteve infrastrukturore për komunën e Lipjanit, të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin më të madh të kësaj komune.

Projekti për asfaltimin e rrugës Gadime e Epërme – Smallushë – Sllovi është financuar nga Ministria e Infrastrukturës në vlerë 439,916.54 euro dhe ka një gjatësi prej 5026 metrash dhe gjerësi prej 5 metrash.

Po ashtu, projekti tjetër i ndërtimit të rrethrrotullimit në rrugën nacionale Prishtinë – Lipjan (te burgu) është financuar nga MI në vlerë 242,310.27 euro.

Investimet e bëra nga MI në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në Lipjan do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së banorëve të kësaj pjese dhe po ndihmojnë në zhvillimin ekonomik dhe lëvizjen më të mirë të njerëzve dhe mallrave. /KI/