Nisin kundërshtimet për ngritjen e përmendores së Millosheviqit

Pas një propozimi të Ivica Daçiç për të ndërtuar një monument në Beograd për Sllobodan Millosheviç, kritikat ndaj partive opozitare janë më të ulëta pas njëri-tjetrit, raporton Kosova.info.

Është deklaruar edhe Lidhja e Social Demokratëve, lideri i së cilës Nenad Canak ka vlerësuar se deklarata e kryetarit të SPS që Slobodan Miloshevicit i duhet ngritur një monument në Beograd, është vetëm një “Vazhdimi i provokimit të ashpër dhe një fyerje për qytetarët”.

Në një deklaratë të nënshkruar nga nënkryetari i LSV Aleksandar Jovanoviq, thotë se njerëzit thjesht “nuk do t’i lejojnë vetes që të harrojnë tmerret dhe poshtërimin”, që kanë pësuar gjatë sundimit “të diktatorit.”

“Vendi në Alen e qytetarëve të merituar, që Dacic e dëshiron për Millosheviqin do të thoshte turp i pafund i Serbisë pranë vetes dhe para botës, por edhe një fyerje e pafalshme për të gjithë ata që, me anë të veprimeve të tyre vërtetë e kanë futur në borxh vendin dhe shoqërinë”, thuhet në deklaratë.

Presidenti i socialistëve më parë kishte ndërmarrë hapa për të ndërtuar një monument për Milosheviqin në kryeqytet, mbështetur nga Ministri i Mbrojtjes dhe Presidenti i Lëvizjes Socialiste, Aleksandar Vulin.

Në Deklaratën e PLV shkruan se gjigandët të cilët janë të varrosur në varrezat e reja në Beograd “nuk e meritojnë të jenë në shoqërinë e njeriut që qoi vendin në luftë, varfëri, vrasje politike, paramilitarë, vjedhjen e pasurisë publike, centralizmi dhe hiperinflacion.”

“Vendi nën një pemë në oborrin e vet është maksimumi që i takon Millosheviqit, dhe kushdo që mendon ndryshe, le të viziton së pari monumentin e Ivan Stamboliç të vrarë në Fruska Gora”, tha Jovanoviq.

Ai kujtoi iniciativën e gjatë të PLV, duke kërkuar që lustrimi të bëhet në Serbi pas luftërave të viteve nëntëdhjetë.

“Nëse do të ndodhte lustrimi në Serbi, Daçiç dhe shumë njerëz sot me siguri do të do të kishin e shkruar qartë në historinë e turpit, dhe askujt nuk do ti bie ndërmend që as me zë të mendoj në temën e përmendores së Millosheviqit”, shkruan PLV.

Ata paralajmëruan se ky propozim ishte i njëjtë me “paraqitjen e të burgosurve të Hagës në disa tubime publike në praninë e zyrtarëve serbë”.

“Ky është një vazhdim i restaurimit të të gjithë aparatit të Millosheviqit të cilët përkohësisht u strehuan pas 5 tetor 2000 dhe në përpjekje për të amnistuar këtë politikë”, tha Jovanovic dhe shtoi se PLV do të “shikojë heshturazi në gjithë këtë.

“Lëvizja për Ringjalljen Serbe kundërshtoi propozimin e SPS dhe Ivica Daçiq për të ndërtuar një monument të Millosheviqit në Beograd. Propozimi nga posti I ministrit të Punëve të Jashtme të Serbisë për të ndërtuar një monument vrasësit serik për shkak të krimeve të tij dhe politikës së Serbisë nga Evropa dhe tërë bota demokratike, është veprim anti-shtetërore dhe minim I politikës zyrtare pro-evropiane të Qeverisë së Serbisë. Do të ishte një monument për luftë, terrorizmin shtetëror, urrejtjen, krimet në tërë shtetin e vrarë dhe tallje të hapur për të gjitha viktimat dhe familjet e tyre”, tha SPO në një deklaratë.

Partia ka vlerësuar se Millosheviqi ishte fajtor për shpërbërjen e Jugosllavisë dhe luftërave të viteve të nëntëdhjeta, shkatërrimi të ekonomisë serbe dhe rënien sociale dhe kulturore, humbjen e Kosovës, sanksione dhe izolimit, si dhe vrasjen e kundërshtarëve politikë, veçanërisht zyrtarët dhe anëtarët e SPO. SPO shtoi se Millosheviqi me vendime gjyqësore përfundimtare është urdhërdhënësi kryesor i vrasjes së ish presidentit serb Ivana Stamboliç dhe vrasjet e katër zyrtarëve SPO në magjistralen e Ibrit më 2000. /KI/