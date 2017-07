Nisin bisedimet pë Brexit

Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian u zotuan për fillimin e punës me seriozitet, pas takimit të sotëm që nisi zyrtarisht bisedimet për largimin e Britanisë nga BE-ja.

Takimet do të mbahen për katër ditë në mes të Sekretarit britanik për Brexit, David Davis dhe përfaqësuesit nga BE-ja, Michel Barnier.

“Tani është koha t’i qasemi seriozisht punës për të arritur negociata të suksesshme”, u ka thënë Davis gazetarëve.

“Për ne është jashtëzkonisht e rëndësishme të arrijmë përparim, të identifikojmë dallimet tona dhe të punojmë se si të përballemi me to”, ka shtuar ai.

Barnier në anën tjetër, ka thënë se dy palët duhet “të shohin fillimisht pozicionin e tyre aktuale dhe më pas të punojnë drejt zhvillimit të mëtutjeshëm”.

Njëra nga çështjet më me rëndësi që do të diskutohet këto ditë, është edhe çmimi që do të paguajë Britania e Madhe për dalje nga BE-ja.

Sipas raportimeve të mëhershme BE-ja dëshiron që Britania të paguajë 70 deri në 110 milionë dollarë, shumë e cila është refuzuar nga Britania.

Shefi i Financave, Philip Hammond, ka thënë se Britania do të marrë përgjegjësi ndaj pagesës duke shtuar se “ Britania nuk është shtet që u ik borxheve”.

Palët kanë më pak se dy vjet kohë për të vendosur kushtet, përpara se Britania të largohet – me ose pa marrëveshje – më 30 mars të vitit 2019.