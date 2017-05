Nisi fushata për hipnotizimin e qytetarëve

Shkruan: Azem OSMANI

Që nga momenti i rrëzimit të Qeverisë Mustafa dhe shpallja e datës së zgjedhjeve të parakohshme, ka filluar fushata e hipnotizimit të qytetarëve nga partitë politike të cilat deri më tani kanë qeverisur keq me shtetin e Kosovës. Partia e cila më së shumti ka bartur përgjegjësi të qeverisjes që nga paslufta e këtej është PDK. Prandaj kjo parti e bartë barrën kryesore të dështimeve të mëdha dhe të gjendjes së rëndë pothuajse në të gjitha fushat e jetës.

Pikërisht kjo parti e filloi e para fushatën e hipnotizimit, me qëllim:

-për t’ia shkëputur qytetarit kujtesën e deritanishme e cila është e mbushur me ngjarje e përjetime të një realiteti të zymtë.

-për t’ia rritur adrenalinën qytetarit tonë, i cili në gjen e ka nivelin e lartë të temperamentit, ngjashëm me popujt e tjerë të Ballkanit, që pastaj ky qytetar të filloj t’i urrej kundërshtarët e vet politik, t’i sulmoj ata verbalisht, duke arritur krijimin e një opinioni të tensionuar, të mjegullt e konfuz.

-të bëjnë që një pjesë e elektoratit të tyre të zbusin inatet apo të harrojnë për mashtrimet, rrenat dhe pabesitë elektorale të zgjedhjeve të kaluara që i kanë pasur.

Këtë analizë të shkurtër më shtyri ta bëjë, pikërisht, ftesa publike e anëtares më të re të PDK-së Arbana Xharra, drejtuar kryetarit të nderit të LDK-së, ish-kryetarit të LDK-së dhe ish-Presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu për ta braktisur partinë e tij dhe për t’iu bashkëngjitur “Fillimit të Ri” të kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli.

Ky veprim ka për qëllim të provokoj, përçaj dhe nxis strukturat dhe elektoratin e LDK-së, ndërsa për qytetarët e rëndomtë futjen e konfuzionit dhe mjegullës.

Ana tjetër e kësaj ftese është ndikimi në rritjen e acarimit, por edhe në humbjen e besimit tek të gjithë ata që kritikojnë liderët politik për veprimet e tyre. Kjo humbje besimi ndodhë për faktin se Arbana Xharra deri dje në cilësinë e gazetares nuk ka lënë gjë pa shkruar e pa thënë për PDK-në, e sidomos për Kadri Veselin, kurse tani nga tabori i tyre, bënë ftesa për ardhje në shtëpinë e atyre që i cilësoi kriminelë e kapës të shtetit.

Efekti tjetër i kësaj ftese është që të rris mobilizimin e lideshipit aktual të LDK-së të cilët deri më tani në “aureolën” e rezultateve të tyre nuk kanë gjë tjetër përveç dështimeve dhe humbjeve nëpër të gjitha zgjedhjet që nga vdekja e Presidentit Rugova e deri më tani. Duke e parë që ky lidership i LDK-së në krye me Isa Mustafën është larguar komplet nga veprimet e Filozofisë rugoviane, e me këtë ka pësuar shkëputje të madhe nga elektorati i saj, atëherë mbajtja në vazhdim e gjendjes së tyre në situata krize gjithsesi i konvenon kryetarit Veseli dhe PDK-së.

Njëmend ky është vetëm “Fillimi i Ri”, i PDK-së, LDK-së…për mashtrime të radhës, për gënjeshtra elektorale…

Për t’i arritur këto qëllime, kësaj klase politike i duhet fillimisht t’i hipnotizoj qytetarët. Hipnotizimi i tyre veç ka filluar. Efektet e tij po i vërej në rrjete sociale, por edhe kudo tjetër.

Për fatin e keq, ne shpejt u dorëzohemi hipnozave politike, duke i harruar mashtrimet dhe gënjeshtrat elektorale të tyre. Do i votojmë sërish, dhe pastaj katër vite në vazhdim do ballafaqohemi me krizën sociale, krizën ekonomike, izolimin nga bota e civilizuar, e mbi të gjitha do merremi duke i kritikuar po të njëjtit, të cilëve ua japim me dorën tonë besimin nëpërmes votës.