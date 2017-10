NIS VITI I RI AKADEMIK

Viti i ri akademik për studentët e Universitetit të Prishtinës 2017-2018 fillon sot me datë 02 tetor 2017.

Me këtë rast studentët e rinj , të gjitha njësitë akademike do të organizojnë ceremoni të mirëseardhjes me rastin e këtij fillim viti.

“Rektori i Universiteti te Prishtinës Hasan Prishtina, Marjan Dema, së bashku me menaxhmentin, mësimdhënësit dhe stafin administrativ ju dëshiron studentëve një vit të mbarë akademik”, thuhet në njoftimin për media të UP-së.

Rektori Dema gjithashtu do t’u urojë mirëseardhje studentëve të rinj në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore, atyre të Fakultetit të Edkumit si dhe në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit.