Nis seanca dëgjimore për rastin Sekiraqa

Ka nisur seanca dëgjimore në rastin Sekiraqa kur pritet të merret vendimi për masën e vazhdimit të paraburgimit.

Gjyqtarja Elka Emenkova ka thënë se prokurori Claudio Pala ka dhënë urdhër për paraburgim ngase i pandehuri nuk i është përmbajtur vendimit të gjykatës.

Prokurori i Eulex-it Claudio Pala ka thënë se Enver Sekiraqa ka pranuar dy persona të cilët kanë shkuar që ta urojnë në ditën kur ai është liruar dhe kanë publikuar një foto në Facebook.

“Kjo përbën shkelje të urdhrit të lëshuar nga gjyqtarja. Prokurori i shtetit thekson se urdhri është shkruar në mënyrë të qartë dhe nuk ka guxuar që të keqkuptohet dhe nevojën që të ketë lejë për të pranuar vizita. As Lulzim Rrmoku e as Asdren Hoxha nuk kanë lidhje familjare më Sekiracën por ka qenë avokat i tij në disa raste, prandaj prokurori konstaton se vizita e tij nuk paraqet përjashtim. E njëjta vlen edhe për personin tjetër siç është Lulzim Rmoku. Nuk janë të vetmit vizitor të vetmit që i ka pranuar Sekiraça, në media janë publikuar edhe fotografimet e tjera të personave që Sekiraqa kishte pranuar në shtëpi me 19 tetor. Ekziston rreziku që ky mund të ikë, ngase edhe më parë Sekiraqa ka qenë në arrati dhe sa ka dyshime të bazuara se ai është një kriminel i profilit të lartë”, tha ai.

Prokurori mendon se arresti shtëpiak është i pamjaftueshëm prandaj edhe kërkohet masa e paraburgimit.

Ndërsa, Avokatja Kosovare Kelmendi shprehi keqardhje për veprimet e klientit të saj.

Ajo tha se qëndron fakti se i mbrojturi saj në kuptimin formal pjesërisht ka shkelur kufizimin si lejes së urdhrit me të cilin është zëvendësuar masa e paraburgimit me atë të arrestit shtëpiak.

“Unë do të ju lus të keni durimin për një sqarim të shkurtë se pse ka ndodhë kjo. me 19 tetor pas orës 17 unë si mbrojtëse e Enver Sekiraçës kam pranuar një telefonat nga një zyrtarë i EULEX-it i quajtur Bekim i cili ma ka komunikuar urdhrin e gjykatës. E citoj klientit tuaj i është zëvendësuar masa e paraburgimit, urdhërimin e kemi nisur në burgun e Dyzit ku gjendet Sekiraça ndërsa ju avokate urdhrin do ta merrni nesër.

Menjëherë kam telefonuar familjen Sekiraqa dhe ja kam përcjellë njoftimin siç më është thënë në telefon. Ky lajm mori dhenë nga familjarit e të akuzuarit duke mos qenë në dije as familja e as unë si mbrojtëse se për përmbajtjen e plotë të këtij urdhri. Gjatë kësaj kohe Sekiraqa gjersa ishte në dhomën e tij në burgun të Dyzit papritmas njoftohet nga stafi i burgut që në shpejtësi të përgatit për të shkuar në shtëpi që i është ndërprerë paraburgimi. ku arriti në shtëpi, shtëpia ishte mbushur plotë”, tha ajo. /rtk/