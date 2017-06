Nis bashkëpunimi Komunë e Prishtinës dhe Manhein i Gjermanisë

Një delegacion i Komunës së Prishtinës, me në krye z. Shpend Ahmeti, vizituan komunën Manheim të Gjermanisë, me ftesë nga kryetari i kësaj komune. Qëllimi i kësaj vizite ishte zhvillimi i bashkëpunimit në mes të qytetit të Prishtinës dhe qytetit të Mannheim, me ç’rast u diskutua konkretisht për fushën e kadastrit dhe për aftësim profesional në agrikulturë.

Në takimet me drejtorin e Regjistrit të Tokës dhe Kadastrit të qytetit të Mannheim Dr.Grüninger, Drejtoresha e Kadastrit znj. Nora Kelmendi prezantoi punën që është bërë në reformimin e kadastrit në Prishtinë. Në këtë takim palët u dakorduan për bashkëpunim të mëtutjeshëm në projekte konkrete në përdorimin e sistemit të avancuar të shënimeve kadastrale të qytetit-ALKIS.

Drejtori i Bujqësisë, z .Ferat Makolli, u takua me drejtoreshën e shkollës “Helene Lange Schule/Fröbelseminar”, znj. Krusten Bolm, ku u shqyrtuan mundësitë e bashkëpunimit në aftësimin profesional në fushën e bujqësisë.

Gjatë vizitës në Manheim, Kryetari i Komunës së Prishtinës i shoqëruar nga anëtari i Bordit Këshillimor të Migracionit në Manheim, z. Tefik Ramadani, u takua edhe me pjesëtarë të komunitetit shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në këtë qytet.

Rezultatet e para të bashkëpunimit në projektet konkrete pritet të vërehen deri në fund të këtij viti. /KI/