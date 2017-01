Nikoliq thotë se BE ndihmoi në lirimin e Haradinajt

Presidenti i Serbisë Tomisllav Nikoliq, ka thënë se vendimi i gjykatës franceze për lirimin me kusht të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj është “tregues i refuzimit të aktakuzës tonë, dhe se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë dhënë direktiva për refuzimin e aktakuzës serbe.

“Unë besoj se BE-ja i ka dhënë një direktivë të tillë të gjitha shteteve anëtare. Në marrëdhënie të tilla nuk do të ketë drejtësi për viktimat e pafajshme serbe të krimeve të luftës të kryera nga shqiptarët,” tha kreu i shtetit serb për “Veçernje Novosti”, transmeton Klan Kosova.

Haradinaj është liruar me kusht të enjten nga gjykata në Colman të Francës me ç`rast bazuar në këtë vendim ai do të duhet të qëndrojë në Francë dhe të lajmërohet tek autoritetet dy herë në javë.

Ish-kryeministri ishte ndaluar një javë më parë nga autoritetet franceze derisa ishte në udhëtim bashkë me familjen.