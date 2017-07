Nicole Scherzinger djeg ishullin grek me këtë pamje të të pasmeve të saj! (Foto)

Ajo arriti etapën e fundit e të 30-tave të saj duke mbushur plot 39 vjeç tëe enjten e shkuar.

Dhe pas një nate të egër në Londër, ajo vazhdoi të festonte të shtunën me disa miq në ishullin grek Mykonos.

Bukuroshja e X Factor nxorri shumë nga lëkura e saj tërheqëse dhe jo vetëm.





Barku i tonifikuar ishte vetëm “pjata e parë” pasi ëmbëlsira do të vinte pak më vonë.





Në perëndim Nicole Scherzinger i “gostiti” fansat me një pamje spektakolare nga e pasmja e saj, ndërkohë që ajo vetëm shijonte një gotë shampanjë dhe pikërisht perëndimin e diellit. Duhet thënë që të gjithë dolën të fituar nga ditët ekzotike të Nicole, përfshirë fansat që ishin me të vetëm shpirtërisht.