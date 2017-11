Nicole Scherzinger darkon me Ed Sheeran

Ajo dukej për mrekulli. Nicole Scherzinger zgjodhi të vishet me të kuqe gjatë mbrëmjes të cilën e kaloi në shoqërinë e këngëtarit Ed Sheeran, shkruan Kosova.info.

Këngëtarja 39-vjeçare është momentalisht anëtare e jurisë në X Factor të Britanisë së Madhe. Ajo u pa duke shkuar për të darkuar në një restorant të Londrës.

Me këtë rast, këngëtarja i ka vënë në pah format e saj trupore. Kishte veshur një bluzë të shkurtër me ngjyrë të bardhë të cilën e ka kombinuar me tuta sportive dhe një pallto të kuqe. Për ta kombinuar look ajo i kishte lyer buzët me po të njëjtën ngjyrë tërheqëse.

Përderisa, në anën tjetër, Ed u mundua të ishte me diskret. Ai provoi të mos binte shumë në sy, derisa së bashku me të dashurën e tij hynë brenda restorantit. Darka erdhi pasi këngëtari kishte performuar këngën e tij “Perfect” në gjysmëfinalen e X Factor UK. /Kosova.info/