Nicole Kidman i zbulon të gjitha me fustanin transparent

Nicole Kidman nuk i ka lënë aspak vend imagjinatës me veshjen e saj të fundit gjatë një eventi bamirësie “Big Little Lies” në qytetin e San Franciskos. Ajo ka “guxuar” të dalë pothuajse e “zhveshur” me një bust qe i tregon zbuluar bustin e saj. Pas shfaqjes së saj ajo ka marrë kritika të shumta nga publiku.

Gjithsesi e veshur ashtu artistja 50-vjeçare dukej mjaft seksi.