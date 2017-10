Nick Kyrgios tërhiqet nga Mastersi i Shangait

Nick Kyrgios humbet setin e parë në tie break dhe lë përgjysmë ndeshjen, duke u tërhequr përfundimisht nga Mastersi i Shangait. Tenisti problematik australian u fishkëllye nga publiku, pas kërcënimeve të vazhdueshme se do të tërhiqej nga takimi me Steve Johnson nëse do të humbte lojën përcaktuese të setit hapës në tie break. Në fakt 22-vjecari nga Canberra u mund 7-5 në tie break, nga tenisti nga Shtetet e Bashkuara, në një set ku Kyrgios u paralajmërua pasi flaku me forcë jashtë fushe dy topa, në shenjë proteste për shkak të një vendimi të gjyqtarëve të vijës, që shkoi kundër tij. Më herët tenisti me origjinë greke u penalizua me heqjen e një pike, për shkak të përdorimit të një fjalori të turpshëm, për më tepër me zë të lartë, në një takim të vlefshëm për turin e parë të turneut të parafundit Masters të sezonit, ku Kyrgios mbante numrin 13 të këtij aktiviteti.

Numri 21 i botës në klasifikimin e përgjithshëm ATP u dëgjua qartë të kërcënojë se do ta linte përgjysmë takimin nëse do të humbte tie break-un dhe në fakt menjëherë pasi Steve Johnson e mbylli pikën me ace, duke shfrytëzuar më së miri të parën mundësi për setin, tenisti australian shtrëngoi dorën me 27-vjecarin kalifornian duke u tërhequr përfundimisht. Gjyqtari kryesor Fergus Murphy e pyeti Kyrgios-in nëse kishte nevojë për ndonjë pushim për t’u mjekuar, por 22-vjecari la fushën mes vërshëllimave dhe zhurmës së krijuar nga spektatorët. Ky incident u regjistrua vetëm dy ditë pasi tenisti nga Canberra toleroi hapur në finalen e turneut të Pekinit, ndeshje ku Rafeal Nadal përfitoi duke fituar 6-2, 6-1 pas nervozizmit të theksuar të tenistit australian në lidhje me vendimin e gabuar të gjyqtarëve, për një pikë që në fakt do t’i jepte menjëherë avantazhin e një game me break, që në start, ndaj numrit 1 të botës.

Edhe vitin e kaluar në Shangai Kyrgios u gjobit me plot 25.000 $, për shkak të polemikave të vazhdueshme me gjyqtarin kryesor si dhe një spektator, në takimin me gjermanin Mischa Zverev, dënim që përfshinte gjithashtu edhe mungesën e impenjimit, gjë që më pas u shoqërua edhe me një pezullim shembullor prej plot tetë javësh nga të gjitha aktivitetet ATP. Mbetet për t’u parë vendimi që do të marrin drejtuesit më të lartë të botës së tenisit kundrejt tij, sidoqoftë Nick Kyrgios pas tërheqjes nga dueli me amerikanin Steve Johnson u justifikua, duke shpjeguar se ishte i shtrënguar për të lënë ndeshjen përgjysmë pasi kishte patur probleme në stomak dhe kishte ndjerë gjithashtu dhimbje në shpatull që gjatë fazës përgatitore rutinë, që tenistët zhvillojnë përpara se të fillojnë takimin. /ss/