Shkruan: Azem OSMANI

I shtrirë një ditë n’divan duke këqyrë një seancë Kuvendi, mu nxi koha duke dëgjuar kotësira deputetësh, që ta merr mendja sikur janë duke u sjellë “rreth dardhës së Ahmatit”. E gjithë ajo monotoni telenoveleske ma zbrazi barkun e më kaploj uria. Të kërkoja diçka nga shpia për të ngrënë, nuk mu hante, sepse më dukej se po më shoqëronin ata njerëz të robotizuar të Mexhlisit, sado që i shtypa sustën e teledirigjuesit dhe ndërrova kanalin.

Epo, dola n’sheher i uritur. Rrugës së qytetit arrij të nuhas erën e qofteve. Nuk mendoj shumë dhe po në atë akshihane nga më vinte era, hyj dhe porosis ni pesëshe n’kajmak. Vjen tjetri e porosit ni pesëshe pa kajmak. Tjetri e tjetri, me ose pa kajmak. Kjo është mundësia e shumicës së klasës “proletare” të Republikës “Komuniste në Heshtje” të Kosovës.

“Pesëshja n’kajmak” është bërë tani më edhe klishe jashtë sferës kulinare. Deputetët apo zyrtarët e institucioneve kur flasin e veprojnë për me ua ba qejfin shefave partiak, ata si shpërblim marrin “ni pesëshe n’kajmak”. Por historia e kësaj klisheje nuk përfundon vetëm me ta. “Ni pesëshe n’kajmak” marrin edhe të padëgjueshmit që janë në minoritet, por kjo “pesëshe n’kajmak” është tjetër specialitet; sipër e pluhurosur me pak “helm”.

Megjithatë, këtu nuk ka vend për hatërmbetje, sepse “pesëshja n’kajmak” është e përgatitur dhe e ngrënë pikërisht nga “klasa e proletariatit”.