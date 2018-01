Ngushëllimi: Pas ndarjes, bëni seks me mikun

Cindy Holbrook fiton për jetesë duke u dhënë këshilla njerëzve se si të jetojnë më mirë. Ajo për punën të cilën e bën është këshilltare e specializuar e ndarjeve.

Këshilltarja e ndarjeve, Cindy Holbrook, në intervistën e fundit për “Hafintgon Post” qartas bëri me dije që është mirë të bëhet seks me mikun.

Në situatat pas ndarjes ajo rekomandon: “Gjithmonë u them… gjeni një mik të mirë me të cilin do të mund të praktikoni marrëdhënie dashurie, për të cilën do të jeni të bindura se nuk do të shkojë në drejtim të gabuar”, transmeton Telegrafi.

Në vazhdim i është përgjigjur edhe pyetjes së përhershme për shkatërrimin potencial të marrëdhënieve miqësore: “Kush ju jep garanci që një miqësi nuk do të shkatërrohej edhe nëse në të nuk është praktikuar seksi?

Nëse të dytë pajtoheni që të shkoni në këtë drejtim… Është e pamundur të parashikohet e ardhmja”.

Lidhur me këshillën e saj edhe blogisti i “Huffpostov” dr. Michael Solomon bëri një plotësim: “Kjo gjë do të ndihmojë shumë. Bërja seks me mikun do t’u bëjë mirë.”

Këshilla ime është kjo: “Përpiquni që, kur të shkoni në shtrat me mikun, vërtet të bëni seks shumë të mirë”.