Ngufatja e KEK-ut dhe plaçkitja e konsumatorit

Shumë ekspertë në lëminë e energjitikës, jo vetëm ata të ‘pavarur’ por, edhe ata që punojnë në nivele të ndryshme shtetërore nëpër tërë Evropën, kanë mendim të prerë: stabiliteti i plotë i një shteti për furnizim me energji elektrike duhet të mbështetet para së gjithash në burimet e veta energjetike. Për shumë vende që nuk kanë resurse energjetike do të thotë investime të mëdha në pajisjet për energji të ripërtëritshme. Kjo s’do të thotë se vendet që kanë resurse nuk duhet të mendojnë dhe të investojnë në prodhimin e energjisë së ripërtëritshme, mirëpo janë në pozitë më të volitshme (si psh. rasti i Kosovës).

Kosova kryesisht energjinë elektrike e prodhon nga resurset e veta në termoelektrana. Shqipëria gjithashtu me resurset e veta prodhon energji elektrike në hidroelektrana. Të dyja bashkë në sistemin elektroenergjetikë mund ta plotosojnë njëra tjetrën sipas kërkesave. Këtë e dijnë shumë njerëz që kanë pak njohuri për lëminë e energjetikës. Përparësi e gjithë prodhuesve të energjisë elektrike është se plasmani i mallit (rrymës) në treg është i sigurt sepse kërkesat janë të mëdha, sipas të gjitha supozimeve të sigurta dhe afatgjate.

Operatori i prodhimit të energjisë elektrike, KEK-u, në Kosovë duhet ta mbledhë pjesën më të madhe të fitimit nga ky prodhim. Por, kjo nuk është kështu sepse pjesën më të madhe të fitimit nga energjia elektrike e prodhuar me shumë mund në elektranat e Kosovës e mbledhë operatori që ia shet energjinë elektrike konsumatorëve në Kosovë – KEDS-i.

KEDS-i e blenë energjinë elektrike nga KEK-u me çmim 26.62€ për 1 MW (1 MegaWat = 1000 kW-kiloWat), por sa e shet? Ta ilustrojmë këtë me fakte për dy lloj konsumatorësh.

Konsumatori amvisëri fatura nr. 20345341, nga kjo faturë shihet harxhimi mujor:

A1 – 330 kW me çmim 0.07 € për 1 kW, vlera është 23.1 €

A2 – 113 kW me çmim 0.03 € për 1 kW, vlera është 3.39 €

Për këtë faturë tarifa fikse është në vlerë 1.8 €. Nëse mbledhen këto tri vlera japin shumën 28.28€ dhe kësaj shume duhet t’i shtohet TVSh prej 8% ose 2.26€. Në total, fatura që duhet paguar është 30.55 €. Vlerën mesatare për A1 dhe A2 nëse e gjejmë me interpolim rrjedh se konsumatori ka paguar 68,9€ çminim e energjisë që e shet KEDS-i për një MW, ndërsa e blen nga KEK-u për 26,62€ për një MW. Pra, operatori KEDS që ia shet energjinë konsumatorit amvisëri, faturon 2,59 herë (ose 259%) më tepër se çmimi që ai e blen nga KEK-u, dmth e blen me 26,62€ për 1MW ndërsa e shet 68,9€ për një MW.

Konsumatori biznes fatura nr. 207064181. Nga kjo faturë shihet harxhimi mujor:

A1 – 188 kW me çmim 0.116 € për 1kW, vlera 21.808 €

A2 – 90 kW me çmim 0,0578 € për 1kW, vlera 5.202 €

Për faturën, tarifa fikse është 3,24€. Nëse blidhen këto tri vlera japin shumën 30,25€ dhe kësaj shume i shtohet TVSh prej 8% ose 2,42€, fatura në total është 32.67€ për një muaj. Prap me interpolim vlera A1 dhe A2 del se konsumatori ka paguar 117€ çmimin e energjisë elektrike që e shet KEDS-i për një MegaWatt, ndërsa e ka blerë nga KEK-u 26.6 € për një MegaWatt. Në këtë rast, operatori KEDS ia faturon konsumatorit biznes me çmim 4,39 herë (ose 439%) më të lartë sesa që e ka blerë nga KEK-u, pra e blen me 26,6€ për një MW ndërkaq e shet për 117€ për një MW.

Kur jemi te konsumatori biznes KEDS-i paraqet edhe një paradoks. Bizneset që instalojnë trafot me kapacitet më të madh se 630 kVA (kilo volt amper), kërkon që matësi i harxhimit të energjisë elektrike të vendoset në 10 kV-shin. Në këtë rast, këta konsumatorë paguajnë dy herë humbjet teknike. Nëse bizneset kërkojnë kyqje elektrike më të madhe se 15 kW, i jepet pëlqimi energjetik nga KEDS-i por, për një kW paguan 15€. Nëse kërkesa është për 100 kW, konsumatori paguan 1500 € dhe përveç kësaj duhet ti bart edhe investimet për blerjen dhe vendosjen e trafos.

Operatori KEDS që e shet rrymën ka shpenzimet e veta në distribuim të energjisë, shpenzimet e mirëmbajtjes, pagat e punëtorëve, etj. Por, këto shpenzime shumë herë më të mëdha i ka operatori që e prodhon energjinë elektrike, pra KEK-u. Operatori që ia shet energjinë elektrike konsumatorit ka edhe humbjet teknike rreth 8% si dhe humbjet komerciale (vjedhjet dhe mospagesa e serbeve ne veri) rreth 23%. Për humbjet teknike është në rregull që t’i bartë konsumatori por, humbjet komerciale kurrsesi. KEDS-i është i obliguar që humbjet teknike ti zvogëlojë në minimum duke investuar në pajisje, ndërsa ato komerciale ti bartë vetë, ose ta realizojë mospagesën. Pra, faturimi duke i kalkuluar humbjet komerciale nuk duhet t’i shkojë konsumatorit.

Çka rezulton nga krejt kjo: KEK-u i ngulfatur dhe konsumatori i plaçkitur, ndërsa fitimin (populli thotë kajmakun) e mbledhë KEDS-I dhe ky fitim shumë I mirë shkon jashtë Kosovës. Nëse dikush duhet të fitojë nga prodhimi final I energjisë elektrike, ai duhet të jetë KEK-u sepse është prodhues e jo KEDS-I I cili është shitësi. KEK-u është i vetmi prodhues gjigant që kemi, por nëse e mbeshtësim dhe e ruajmë mund të jetë gjithashtu eksportues gjigant në shtetin e Kosovës.

Në faqen zyrtare të Rregullatorit të Kosoves për Energji shkruan “tarifat janë reflektive, të arsyeshme, jo diskriminuese, të bazuara në kritere objektive si dhe të vendosura në mënyrë transparente, duke marrë në konsiderim përballueshmërinë dhe mbrojtjen e konsumatorëve”. Nga kjo rrjedhin dyshimet se ekziston një nyje e lidhur fort në mes Rregullatorit të energjisë dhe operatorit për shitje, KEDS-it. Këtë nuk është dashur ta lejojë asnjë qeveri që nga shitja e distribucionit të Kosovës operatorit KEDS.

*Për shkak të privatësisë së konsumatorit biznes numri i faturës nuk është i saktë mirëpo, çmimi 117€ për një MW qëndron sepse raporti në mes A1 dhe A2 si dhe çmimit është ruajtur. Ndërsa, fatura e konsumatorit privat është e saktë.

Ing. Rasim Mjekiqi