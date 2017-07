Nga Tirana në Prishtinë: Dasmat VIP që do të ‘shkundin’ muajin shtator!

Dy nga çiftet më simaptike të showbizit shqiptar, Marina-Getoar dhe Xhensila-Besi duket se do të kurorëzojnë martesat e tyre në shtator pas disa muajsh të mirë pushimesh dhe pune intensive nëpër koncerte.

Burime për ‘Prive’ kanë treguar se dasma e Getit dhe Marinës do të mbahet në Prishtinë ndërsa Xhensila dhe Besi do të bëjnë dy dasma në Tiranë: një për familjen e një për miqtë.

Duke qenë se të dyja çiftet janë mjaft në vëmendjen e publikut këto kohë me siguri dasmat e tyre do të përcillen me një kuriozitet të jashtëzakonshëm mediatik dhe për këtë na duhet të presim shtatorin…/Blitz.al/