Vendi ynë do të ndikohet nga masat e ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-13 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 23-33 gradë Celsius.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nga sot sërish parashihet të ketë ngritje të temperaturave mbi vlerat e mesatareve.

Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi deri 9m/s.