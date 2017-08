Nga sot janë ndërprerë linjat e trenave Prishtinë-Pejë e Prishtinë Hani i Elezit

Qytetarët që e kanë shfrytëzuar trenin si mjet transporti, nga e kjo e enjte, nuk do ta kenë këtë shërbim për një kohë të pacaktuar.

“Trainkos”, ndërmarrja e cila menaxhon linjat hekurudhore në Kosovë, ka vendosur të ndërpresë këto linja për shkaqe financiare, raporton KTV. Zyrtarë të saj kanë fajësuar Ministrinë e Infrastrukturës, e cila sipas tyre, nuk i ka mbuluar shpenzimet financiare, ashtu siç obligohet me ligj.

Murseli nuk ka dhënë afat kohor se kur linjat do të lëshohen në qarkullim, porse ka theksuar se edhe shumë punëtorë rrezikojnë të mbesin pa punë. Me probleme financiare është përballur edhe ndërmarrja “Infrakos”. “Me ndërprerjen e këtyre linjave, problemet do të shtohen”, ka thënë kryeshefi, Agron Thaçi.

Ligji për hekurudhat e Kosovës, neni 130, pika 4 dhe 5 parasheh se marrëveshja mes Trainkos-in dhe Ministrinë e Infrastrukturës duhet të jetë nga 3 deri në 15 vjet dhe se të gjitha shpenzimet duhet të mbulohen nga ky dikaster. Kohavisioni ka provuar të marrë një përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës, por askush nuk i është përgjigjur interesimit të televizionit.