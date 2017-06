Nga rruga në pushtet dhe nga pushteti në rrugë për ripushtet

Shkruan: Militant PLAKOLLI

Zgjedhjet e kaluara nacionale që Kosovës i kushtuan 6 muaj bllokim politik e institucional, migrim të paligjshëm të qytetarëve të saj, ndezje dhe flakje të instancave më të larta, e që shtetesisë së Kosovës i rezoltuan vetëm me poena negative në arenën ndërkombëtare e që nuk zgjidhën asgjë. Me pas kauzat dhe proceset e mëdha politike në Kosovë që trashëgohen e nuk marrin jetë kurrë. Dhe, problemet e fushave dhe natyrave të ndryshme që lidhen direkt me mirëqenien e qytetarit e që nuk trajtohen as edhe njëherë. Për dallim nga zgjedhjet e vitit 2014, ku toni i ashpër politik decibelonte krahas kërkesës latente për përafërime të mundëshme politike e partiake, e që në fund rezoltuan e përfunduan mu ashtu siç ishim mësuar t’i shihnim kaherë. Pra, në fronin mbretëror të Republikës, duke sunduar në dobi te subjektivizmit partiak e vetanak, e jo për subjektivizmin politik e diplomatik të Kosovës. Bllokada 6 muajshe ishte vetëm një lajkë apo një naze para aktit të rimishërimit politik e interesiv. Sot, pas zgjedhjeve të këtij qershori, këmbanat politike heshtin, duke e ulur ndjeshëm intonimin e himnit politik në vend, ngase në këto zgjedhje u intonua më shumë zëri i qytetarit. Megjithatë, luftërat e mëdha bëhen në heshtje e pa krrokama. Tani më lufta për pushtet është korrospodente me “Luftën e Ftohët”. Edhe pse kësaj radhe foli votuesi, ai prap nuk foli mjaftueshëm. Foli aq sa për të krijuar edhe një hendek të ri politik. Por, këtë herë u dëshmua edhe një revoltim demokratik shoqëror dhe aty këtu edhe ndonjë “knock down” nga votuesi për politikën e pushtetshme. Nga këto zgjedhje, duke mos pasur asnjë subjekt politik me shumicën e duhur parlamentare për formimin e qeverisë, krijohet një klimë e favorshme për një tregtim të nguteshëm politik, me qëllim që ta vënë pushtetin në enën e tyre. Avaritë kushtetuese dhe sasia enorme e interpretimeve të saj nga akterë me këndvështrime të ndryshme dhe “etja e madhe sahariane” për pushtet e glorifikim, ka çuar deri tek “mohimi” për njëri-tjetrin. Kështu, e kanë mohuar edhe vetën. Tani më, me gjithë dëshirën për përafërime eventuale dhe për një bashkëpunim partiak e politik në vend nga subjektet politike, fare lehtë mund ta vërejmë drojën dhe frikën e tyre për një shkrirje potenciale të njerës tek tjetra. Mohimi i njëri-tjetrit çon në mohimin e vetëvetës dhe kjo e kineton edhe një krizë të re politike në vend dhe mund të përshkallëzohet deri në përmasat e krizës politike në Maqedoni, ku këtë më së miri do ta shfrytëzonte komuniteti serb në Kosovë, i cili do të kërkonte pozita e pozicione kruciale në institucionet më relevante në vend. Dallimi është se, shqipëtarët në Maqedoni e kanë thuajse gjysmën e popullsisë së shtetit, e serbët në Kosovë variojnë nga 4 – 5% të popullsisë së vendit, por që këtu flet diskriminimi pozitiv që i ka bërë kushtetutshmëria e Republikës pakicave në Kosovë . Kjo tregon se Kosova dhe Maqedonia kanë paqëndrueshmëri politike e institucionale, vetëm se Kosova çalon edhe më shumë në këtë drejtim, ku pakicat e bëjnë shumicën e dyfishët e në Maqedoni shumica trajtohet si pakicë. Ne, tani po e luftojmë vetëvetën dhe kështu po na luftojnë të tjerët. Në ditët në vijim pritet të luftohemi edhe nga politika zyrtare e Beogradit, e instaluar në Kosovë nëpërmjet Listës Serbe, e cila politikën e saj e ka të orkestruar e të dirigjuar nga Serbia, me qëllim që ta destabilizojë vendin nga brenda dhe jashtë.



Andaj, edhe serbët politik tregohen destruktiv ndaj Kosovës, e lojalë ndaj politikave shoveniste të Beogradit.

Nga rruga në pushtet dhe nga pushteti në rrugë për ripushtet, Kosovës mund t’i kushtojë shumë keq dhe mund ta pësojë shumë rëndë. Duhet një reflektim urgjent në politikën e Kosovës, që nga Presidenti e deri tek liderët e partive politike në vend, në mënyrë që të arrihet një koncenzus dhe të arrihet një bashkërendim politik për të mirën e vendit.

Qytetari, sot e ka ngritur zërin e nesër në vend të zërit do ta rrisë veprimin.



Andaj, kujdesuni nga mos përgjegjësitë e interesat personale. Formoni institucionet dhe merrni përgjegjësitë dhe mos lejoni vend për kriza e amulli të tilla, që do ta rëndonin shoqërinë dhe në fund edhe juve.