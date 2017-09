Nga refugjate, në një yll volejbolli

Lufta e fundit në Kosovë i ka detyruar shumë familje të emigrojnë drejt vendeve të ndryshme të botës. Disa prej familjeve largimit nga vendi ia kanë parë hairin. E tillë është edhe familja Kryeziu, pasi vajza e tyre Anyla po bën karrierë të suksesshme në Amerikë. Volejbollistja kosovare e ka rrëfyer jetën e saj prej një refugjateje te një sportiste e suksesshme. Ajo nuk e ka harruar asnjëherë vendin e prindërve dhe e ka zgjedhur Kosovën për ta përfaqësuar, shkruan sot, gazeta Zëri.

Nëse shtëpia është aty ku është zemra, atëherë volejbollistja e Kolegjit Montreat, Anyla Kryeziu, duhet ta ketë një zemër të madhe. Shtëpia e përfaqësues së Kosovës, e cila më 12 shtator e fitoi pikën e saj të 1000-të në karrierë kundër Kolegjit Bryan sigurisht se është fusha e volejbollit. Ajo ndihet si në shtëpi edhe në Charlotte, ku e kreu shkollimin e mesëm dhe luajti me ekipin Titans.

Refugjatja e suksesshme

Pastaj është Kosova, vendi i saj i zemrës. Kryeziu, e cila shkurtimisht thirret edhe “AK” (për shkak se është më e thjeshtë për t’u thënë dhe tingëllon si diçka më tunduese për të), është lindur në Prishtinë në vitin 1996 kur tensionet mes serbëve dhe shqiptarëve në Evropën Juglindore ishin të larta. Tri vjet më vonë familja e saj e mori rrugën e gjatë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA).

“Na kanë përzënë nga shtëpia”, thotë për “Black Mountain News” Kryeziu, vendlindja e së cilës ishte kapluar nga konflikti i armatosur që prej shkurtit të vitit 1998 deri në qershor 1999. Shtëpia e familjes së saj në Kosovë ishte djegur. “Ishte shumë keq”, shprehet ajo më tutje.

Prindërit e Kryeziut me gjithë familjen ishin pjesë e më shumë se një milion banorëve shqiptarë nga Kosova që ishin larguar nga lufta.

“Babi im i kishte kushërinjtë të parë që jetonin në Charlotte. Ne erdhëm te ata dhe na ndihmuan që të stabilizohemi”, shprehet përfaqësuesja e Kosovës.

U kthye përkohësisht në Kosovë

Sidoqoftë, dashuria e prindërve të saj për vendlindjen e solli Kryeziun përsëri në Kosovë pas vetëm dy vjetësh. “Por, situata ende nuk ishte mirë. Ne ende nuk ishim shtet, kështu që ju mund ta imagjinoni se si ishte politika, ekonomia dhe qeveria në atë kohë”, deklaron volejbollistja.

Kështu që, ajo përsëri u rikthye në Charlotte. Kur Kosova e shpalli pavarësinë e saj nga Serbia në vitin 2008, 111 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara e njohën legjitimitetin e saj, duke përfshirë edhe vendet fqinje, përveç Serbisë. Kryeziu përsëri u kthye në vendlindje, kur ajo dhe motra e saj Era ishin njohur me sportin e volejbollit në moshën 12-vjeçare.

“Ne filluam të kuptonim se ishim të talentuara. Kur mbusha 14 vjeç luaja kundër femrave të cilat ishin rreth 26 vjeçe”, shprehet Anila.

Ajo dhe motra e saj që është 13 muaj më e madhe ishin përkrahur nga të dy prindërit në karrierën e tyre në volejboll, karrierë e cila i çonte nga një qytet në tjetrin në Kosovë dhe në shtetet përreth. Ato luajtën për qytetin e tyre të lindjes, Prishtinën në Superligën e Kosovës.

“Në vitin 2012 më provuan për ekipin kombëtar (të Kosovës) të moshave të reja. Ne udhëtuam në Hungari dhe luajtëm ndaj Tunizisë, Kazakistanit, Turqisë, Serbisë, Rusisë, të gjithë ishin atje. Ishte një përvojë e madhe”, thotë Kryeziu.

Edhe pse qysh në moshë të vogël Anyla kishte vizion që të luante në volejbollin profesionist në Evropë. Ajo u rikthye në SHBA me familjen e saj. Kësaj radhe nuk po ktheheshin në Charlotte si refugjatë, por për shkak të mundësive që kishin Anyla dhe Era.

Anyla përmblodhi momentet e saj më të mira të lojës për ekipin e Kolegjit Montreat.

Trajnerja Kristy Kamer, e cila është në vitin e gjashtë të saj në krye të Cavaliers, ishte e impresionuar. “Ne ishim në kërkim të gjuajtësve të fuqishëm në atë kohë, gjë që e kërkonin të gjithë. Ishte e lehtë për ta parë që Anyla kishte shumë talent”, thotë Kamer.

Motra e saj ishte në Universitetin “St. Andrews”, duke luajtur për njërin prej rivalëve të Kolegjit Montreat. Anyla menjëherë pati ndikim te Montreat. Trajnerja e saj thotë se Anyla e ka stabilizuar veten si njëra prej liderëve të ekipit. “Ajo ka një zemër të madhe”, thotë Kamer për Anylën. “Mund ta dalloni se ajo me të vërtetë e do këtë lojë dhe përkushtohet shumë ndaj të tjerëve”, shton ajo.

1.000 pikë në karrierë

Kamer e përshkruan arritjen e 1.000 pikëve të fituara në karrierën e Anylës si diçka të jashtëzakonshme. “Kur e filloni karrierën në kolegj, njëri prej synimeve është që të fitoni sa më shumë pikë që mundeni. ‘AK’ është vetëm lojtarja e dytë që arrin t’i fitojë 1000 pikë që prej ardhjes sime këtu”, shprehet Kamer.

Arritja e numrit 1.000 është një tjetër shenjë e theksuar për karrierën e Anylën, e cila u kthye në Kosovë verën e kaluar për herë të parë që prej vitit 2012 për ta përfaqësuar edhe një herë shtetin e lindjes në kualifikimet për Kampionatin Botëror të Volejbollit 2018.

“Është e vështirë ta them se si u ndjeva”, tha ajo pasi u kthye në shtëpi pesë vjet më vonë. “Është një moment i papërshkrueshëm. Ende më duket si ëndërr”, shprehet Kryeziu.

Prindërit e Anylës ishin krenarë kur panë vajzën e tyre duke e përfaqësuar shtetin më të ri në garat ndërkombëtare. “Babi im është kritiku dhe tifozi më i madh. Ai ishte arsyeja më e madhe se pse doja të luaja për Kosovën”, thotë Anyla.

Ajo ishte e stërmbushur me emocione kur para ndeshjeve dëgjonte intononin e himnit të shtetit më të ri.

“Unë thjesht fillova të qaj. Ishte shumë emocionuese dhe më dukej si ëndërr. Ndieja se nuk isha unë ajo që po e përjetoja këtë gjë, por dikush tjetër që po shikonte”, deklaron ajo.

Ajo u magjeps nga ndryshimet që ishin bërë në vendlindjen e saj. “Ishte shumë bukur. Nuk është edhe aq moderne sa vendet tjera sepse ende është duke u rindërtuar nga lufta”, shprehet Kryeziu.

Anyla u kthye në ShBA për ta filluar vitin e parë të saj me Montreat, një vend tjetër që ajo e ndien veten si në shtëpi. Ajo nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur nëse familja e saj do të qëndronte në Kosovë. “Jam shumë falënderuese dhe tani që jam më e vjetër e vlerësoj këtë gjë. Gjithmonë ndihesha e mërzitur kur shpërnguleshim sepse duhej të largohesha nga miqtë dhe nga njerëzit që i doja”, thotë volejbollistja.

Por, Anyla thekson se të gjitha këto lëvizje e ndihmuan atë që të jetë në pozicionin më të mirë në karrierën e saj në sportin që do.

“Nëse nuk do të ktheheshim në Kosovë për herë të dytë, ndoshta kurrë nuk do të filloja të luaja volejboll. Jeta ime ka qenë si një enigmë e madhe, por të gjitha copëzat janë bashkuar së bashku në mënyrën më të mirë”, përfundon Kryeziu.