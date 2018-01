Nga një Vetëvendosje te dy parti politike

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, dha dorëheqje nga të gjitha postet në këtë parti ditë më parë. E dorëheqjen që e nisi i pari i partisë, e vazhduan edhe anëtarë të tjerë të kësaj partie. Aida Dërguti ishte ajo para Ymerit, e më pas Dardan Sejdiu, Shqipe Pantina, Driton Çaushi, Zgjim Hyseni dhe së fundmi edhe Faton Topalli.

E për të gjitha dorëheqjet në këtë parti, politologu Ramush Tahiri mendon se transformimi në këtë parti po ndodhë kur VV ka arritur kulmin e saj, por që një gjë e tillë kishte filluar brenda saj para dy vitesh.

“Lëvizja Vetëvendosje po përjeton një transformim në fazën e saj të zhvillimit kur është bërë partia e parë në Kosovë dhe kur duket që ka arritur kulmin e saj të zhvillimit, përkatësisht të rritjes. Pa marrë parasysh a është shtytje e jashtme apo është shtytje e brendshme apo janë gërshetim i të dyjave në Vetëvendosje si parti politike tash kemi ndarje konceptuale apo parimore apo ideologjike, gjë të cilën edhe po e theksojnë disa nga të dorëhequrit, duke u deklaruar si socialdemokrat me bindje. Dorëheqjet bëhen si një veprim presioni publik dhe animim i opinionit brenda dhe jashtë Vetëvendosjes. Duket se një kundërshtim apo një luftë fraksionesh kishte vepruar së paku tash e dy vjet brenda gjirit të Vetëvendosjes”, është shprehur ai për “Bota sot”.

Ai flet edhe për shkaqet që mund të kenë sjellë këtë situatë.

“Shkaqet mund të jenë ardhjet apo prurjet në Vetëvendosje që nuk u përcollën me ndryshime në platformë dhe në veprim dhe nuk u bënë pjesë e dokumenteve bazike të lëvizjes Vetëvendosje, por ato rezultuan me veprime të aty për atyshme, që shprehën në zgjedhje komunale por edhe në ato qendrore, duke i dhënë meritën individëve apo grupeve e duke mos e lidhur me konceptin e deriatëhershëm të Vetëvendosjes”, ka vlerësuar Tahiri.

Sa i përket kahjet e ardhshme, ai thotë se do të shihet nga zgjedhjet dhe se do të mblidhen rreth Albin Kurtit sërish.

“Si do që të jetë, zgjedhjet brenda Vetëvendosjes do të përcaktojnë kahjet e ardhshme të kësaj Lëvizjes. E sigurt se do të mblidhen rreth Albin Kurtit edhe një herë. A do ta mbajë e a do ta rris Vetëvendosjen ne zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kjo do të shihet së shpejti. Duket sheshazi se të dorëhequrit nuk shohin vend në këto zgjedhje partiake dhe në këtë koncept të Vetëvendosjes”, ka thënë ai.

Sipas politologut Tahiri, sa i përket ndarjes së mundshme të Grupit Parlamentar të VV-së, do të dihet brenda dy muajve, por që ka raste për ndarje të tilla që janë bërë.