Nga nesër Serbia lëshon një tren në relacionin Nish – Merdare

Në 10 ditët e para të muajit shkurt, një tren i lëshuar nga Serbia do të udhëtojë nga Nishi në Merdare. Mediat serbe thonë se që nga nesër do të fillojë qarkullimin.

Media serbe “Tanjug” thotë se treni me “dekorime” do të ketë itinerar nga Nishi – Merdare – Prokuplje – Merdare, mirëpo nuk është sqaruar nëse do të jetë po i njëjti tren me mbishkrimin “Kosova është Serbi, transmeton express.

Treni thuhet se do të niset nga Nishi në orën 03:55 deri në Merdare; nga Merdarja për në Prokuplje në ora 08:05; nga Prokuplje në Merdare në ora 10:45; ndërsa nga Merdarja për në Nish në ora 13:20.