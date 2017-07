Nga dasma në Maldive, çifti i famshëm turk postojnë fotot e para nga muaji i mjaltit

Aktori i njohur turk, Burak Özçivi, i njohur në Shqipëri për shumë role të tij në seriale të suksesshme, ka kurorëzuar në martesë dashurinë disavjeçare me aktoren Fahriye Evcen. Fotot e ceremonisë që u mbajt më 29 qershor u shpërndanë në të gjitha mediat turke, por edhe në vendet ku janë transmetuar serialet e aktorit të njohur.

Pas dasmës përrallore, e cila pati të ftuar me qindra personazhe të njohur në Turqi, Fahriye Evcen ndau me miqtë e Instagramit një foto të adhurueshme nga ceremonia bashkë me shënimin: “Plotësisht heroi im, bota ime… Duke u rritur me ty, thashë PO përgjithmonë… Tani, gjithçka është OK.”

Të njëjtën foto postoi edhe vetë Burak duke e shoqëruar me zemrën simbolike.

Menjëherë pas dasmës, vjen edhe fotoja e parë nga Maldivet, atje ku çifti po kalon muajin e mjaltit. Fahriye Evcen postoi foton e parë nga një pishinë përrallore nga hoteli në Maldive.