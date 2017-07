Nga “Cari i armëve” te “Babai i të gjitha bombave”: Dhjetë armët më të fuqishme të historisë (Foto)

Çfarë e bën një armë të fuqishme? Ky term në këtë rast është shumë subjektiv. Nëpërmjet kësaj liste nuk duam t’ju tregojmë vetëm armët më shkatërruese të historisë, por edhe ato që, edhe pse nuk ekzistojnë më, me kalimin e kohës kanë pasur një ndikim të konsiderueshëm.

Mitralozi Maxim

Është modeli i parë funksional i armës automatike lëvizëse, që mund të nxjerrë 600 të shtëna në minutë, qitje ekuivalente e 30 pushkëve, përcjell TO. Ai u përdor në fillim në pushtimet angleze dhe është shumë i famshëm për përdorimin e tij në betejën e Shangait në 1894, në të cilën 700 ushtarë anglezë të armatosur vetëm me 4 mitraloza Maxim, arritën që të vrisnin më shumë se 3 mijë ushtarë të fisit Ndebele.

Bombarduesi gjigant Pumhart von Steyr

Paraqet bombarduesin me kalibrin më të madh të historisë. I ndërtuar në fillim të shekullit XV në Austri, ky përbindësh mund të qëllonte me topin 690 kilogramësh nga një distancë prej 600 metrash duke harxhuar vetëm 15 kg barut. Sigurisht që nuk është një nga armët më efikase në qarkullim, por funksionon edhe si mbrojtëse duke penguar përparimin e kundërshtarit.

Mortaja Mallet

I projektuar nga Robert Mallet, kjo mortajë u ideua si armë rrethimi për t’u përdorur gjatë luftës së Krimesë. Edhe pse tashmë nuk shërben për asgjë, mbetet një nga armët me kalibrin më të madh në qarkullim.

Zar-puška, mbreti i armëve

Emri fjalë për fjalë do të thotë “Cari i armëve” dhe është një nga bombat më gjigante të ndërtuara në vitin 1586 nën urdhrat e Carit Fedor I. Ka një peshë prej rreth 38 tonësh me një gjatësi prej 5,34 metrash dhe një kalibër 890 mm.

Mark I

Është konsideruar si tanku i parë i historisë njerëzore, i përfunduar në vitin 1916 nga Britania e Madhe, përcjell TO. Brenda tij mund të futeshin tetë mitraloza dhe tetë ushtarë. U projektua veçanërisht për të ndërmarrë ofensiva në ato zona ku rreziku ishte më i lartë.

Karl-Gerät

Karl-Gerät ishin një grup mortajash të cilat u përdorën nga Gjermania gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ndërtimi iu besua gjeneralit Karl Beker, prej të cilit kjo armë mori edhe emrin.

Dora e Gustavit, armët hekurudhore

Edhe këta topa gjuajtës të mëdhenj u përdorën nga gjermanët, ndërsa ata konsiderohen si armët më të fuqishme të transportuara ndonjëherë nëpërmjet transportit hekurudhor. Vargu i tyre arrinte në 37 kilometra dhe plumbat e tyre (nëse mund t’i quajmë kështu) peshonin 4.5 tonë. Pra, këto armë hekurudhore ishin më shumë sesa shkatërruese.

RPG-7

Versioni më i përhapur i tankeve. Ky mekanizëm mobil që qëllonte predha fitoi vendin e tretë për koston, lehtësinë e përdorimit dhe “shkathtësinë” e tij. Çuditërisht, ai u përdor edhe si armë kundërajrore për të goditur helikopterët në nisje ose në distancë.

Nëna e të gjitha bombave

MOAB-i famëkeq ose “Mother Of All Bombs” është një bombë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, emri i së cilës sinjifikon reputacionin e të qenët në mesin e bombave më të fuqishme të ndërtuara ndonjëherë. Shkatërrueshmëria e saj nuk bazohet vetëm te shpërthimi fillestar, por edhe te vala gjigante e përhapjes, e cila është në gjende të shfarosë një fshat ose bunkerë të tërë.

Babai i të gjitha bombave

FOAB, e përcaktuar si babai i të gjithë bombave (Father of All Bombs) mund të konsiderohet si homolog i bombës së mësipërme, por me origjinë ruse. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një bombë termobarike me rënie të lirë. Forcat e armatosura ruse konfirmojnë se ka një fuqi katër herë më të madhe sesa MOAB-a amerikan dhe për këtë arsye konsiderohet arma më e fuqishme jo bërthamore në botë.