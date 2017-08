Nga 28 gushti ndërprehen shërbimet e operatorëve mobil serbë në Kosovë

Operatorët serbë të telefonisë mobile do të ndërpresin shërbimet e tyre në Kosovë që nga fundi I muajit. Klientët e operatorëve të telefonisë mobile, kryesisht serbë për këtë janë njoftuar gjatë ditës së djeshme përmes telefonave celularë. “Ju informojmë se nga data 28 gusht ndërprehet ofrimi i shërbimeve postpejd në numrin tuaj dhe se shërbimi do të shkyqet, statusin tuaj mund ta rregulloni në MTSD.O.O afarizmi” . Kjo nëkupton se Republika e Serbisë nuk e njehë Republikën e Kosovës si pjesë të territorit të saj , pasi shërbimet rregullohen me anë të dokumenteve të Kosovës. Me fjalë të tjera do të ndërprehen shërbimet e operatorëve mobil serb në Kosovë. Kjo është në bazë të marrëveshjes së Brukselit. /KI/

