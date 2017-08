Nexhmedin Spahiu: AKI do duhej ta vriste përdhosësin e flamurit

Përdhosja e flamurit të Kosovës nga Frashër Oseku, aktivist i Vetëvendosjes, është bërë temë diskutimi ditëve të fundit, ku tashmë janë përfshirë edhe analistët politikë. Por, analisti politik Nexhemedin Spahiu ka shkuar edhe një hap më tutje duke përmendur edhe vrasjen e tij.

Nexhmedin Spahiu, analist politik, në një koment në rrjetin social Facebook, ku po diskutonte me analistin Halil Matoshi; shihet nga replika e bërë në koment; thotë se është e drejtë e cilit do të mos e njeh një flamur për simbol të vetin kombëtar, por në secilin variant kjo nuk i jep të drejtën të përdhosë ndjenjat e të tjerëve, prandaj, Spahiu thotë se prokuroria e Shtetit këtu meriton gjykimin më të ashpër.

“Nëse ky person do ta bënte të njëjtën gjë ndaj flamurit izraelit atëherë brenda jave shërbimi sekret i Izraelit MOSADI do ta vriste. Kështu do të duhej të vepronte edhe Agjencioni Kosovar i Inteligjencës nëse personi në fjalë nuk do të mund të ishte i qasshëm për Prokurorinë e Kosovës. Por këtu ironia është se është i qasshëm dhe prokuroria flenë”, ka shkruar Nexhmedin Spahiu në replikën e tij ndaj Halil Matoshit.