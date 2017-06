New York Times shkruan për problemet e udhëtimit të ‘Trepça ’89’

Ekipi i “Trepça ’89” gjendet në Ishujt Faro, ku do të zhvilloj ndeshjen me ekipin vendës Vikingur, kjo e vlefshme për rrethin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve.

E pikërisht për ekipin kosovar ka shkruar edhe New Work Times, saktësisht për udhëtimin e tyre.

Në një artikull ata kanë thënë që as politika as vizat kësaj radhe nuk ishin problem për “Trepça ‘89”, aq sa ishte gjetja e biletave për të shkuar në Ishujt Faro.

E kjo Ligë e Kampionëve do të filloj me ndeshjet e dhjetë ekipeve të ranguara në fund të listës Evropiane, që vijnë nga San Marino, Malta, Estonia, Andorra, Irlanda Veriore , Wales, Gibraltar, the Faroe Islands, Armenia dhe Kosova. /KlanKosova/