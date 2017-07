Neto largohet nga Juventus

Pas 2 sezonesh me fanellen e Juventusit, ku nuk arriti te gjeje hapesire per shkak se kishte ne krahe nje legjende si Bufonin, braziliani Neto largohet nga bardhezinjte duke u transferuar te klubi spanjoll Valencia.

Mareveshja eshte mbyllur me sukses ku te dyja palet kane arritur akordin per shifren e 7 mln + 2 mln bonuse.

Portieri brazilian u transferua veren e vitit 2015 nga Fiorentina, por nuk arriti te siguronte vendin e titullarit duke zhvilluar vetem 20 ndeshje me klubin Bardhezi. Per portierin kishte shfaqur interes edhe skuadra Parisi-t.

Mirëpresim afrimet e reja



Napoli ka filluar prej dy ditësh fazën përgatitore për sezonin e ardhshëm, në Dimaro dhe ekipi vazhdon të stërvitet, me dy seanca në ditë.

“Ka shumë entuziazëm dhe shumë përqëndrim. Jemi duke dhënë maksimumin të gjithë, sepse kemi dëshirë të rifillojmë fuqishëm kampionatin”, u shpreh Elseid Hysaj për radion napolitani “Kiss Kiss Radio”.

Mbrojtësi shkodran, prej dy sezonesh është një nga pikat më të forta të napolitanëve dhe kjo vërehet edhe me aktivizimet e tij thuajse në çdo ndeshje.

Hysaj vlerëson afrimet e reja në ekip dhe shpalos objektivat e ekipit për sezonin e ardhshëm.

“Ounas është një futbollist mjaft i mirë dhe do të përmirësohet akoma më shumë me ne. Mario Rui, gjithashtu do të na japë një dorë në realizimin e objektivave tona. Edhe këtë vit ne duam të rifillojmë me të njëjtin ritëm dhe me synimin për të arritur sa më lart të mundemi”, tha mbrojtësi i kombëtares shqiptare.