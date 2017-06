Nesër shënohet Festa e Muzikës në Prishtinë

Nesër (e mërkurë), me rastin e Festës së Muzikës, Komuna e Prishtinës, në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në Kosovë, do të kremtojnë pasurinë dhe diversitetin e praktikave muzikore, amatore dhe profesionale.

Njëmbëdhjetë grupe muzikore do të pasojnë njëri-tjetrin në skenë nga ora 17:00 deri në orën 23:30. Kjo ditë do të shënohet me paraqitjen e njëpasnjëshme në një skenë të madhe të ngritur në amfiteatrin “Zahir Pajaziti”, sheshi “Nënë Tereza”, të muzikantëve të rinj, amatorë dhe profesionistë.

Festa e Muzikës, që kremetohet në mbarë botën që nga viti 1981 është një ngjarje e shoqërimit dhe shkëmbimit. Organizuar në Kosovë që nga fillimi i viteve 2000, Festa e Muzikës është duke u shndërruar edhe këtu në një traditë të dashur e të mirëpritur nga publiku i Kosovës.