Nesër seanca gjyqësore për “Lagjen e Trimave”

Nesër në Shkup do të mbahet seancë gjyqësore për rastin e Kumanovës, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) përmes një njoftimi thekson se komunikacioni në rrugë në të cilën do të sillen të akuzuarit do të jenë të mbyllura përkohësisht.

“Ju njoftojmë se komunikacioni në rrugët në të cilat do të sillen të akuzuarit dhe komunikacioni rreth ndërtesës së Gjykatës Themelore Shkup, përkohësisht do të zhvillohet në rrugë tjera”, thuhet në njoftimin e lëshuar nga MPB, transmeton alsat m.

Nesër pritet që Gjykata Penale të bëjë publik aktgjykimin për rastin e Kumanovës. Për këtë proces gjyqësorë janë harxhuar rreth 3 milion euro sepse për mbajtjen e një seance janë harxhuar mbi 50 mijë euro për angazhimin e një numri të madh të forcave policore, ekipe dhe helikopter.

Ky proces ka nisur në shkurt të këtij viti kur në bankën e të akuzuarve u ulën personat të cilët akuzoheshin si organizatë terroriste për ngjarjet e 9 dhe 10 majit në lagjen e Trimave në Kumanovë.