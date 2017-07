Nesër në plazh? Birrën me vete, por jo për ta pirë

Për të siguruar një nxirje të mirë në plazh, përveç pjeprit dhe karotës, të cilat janë të njohura për përmbajtjen e lartë të betakarotenit, edhe birra është një aleate mjaft e mirë për nxirjen e lëkurës.

Si ta përdorësh?

Fare thjeshtë. Fillimisht duhet ta lyesh trupin me krem. Këtu nuk ka kompromise, sepse rrezet ultraviolet janë të rrezikshme për lëkurën.

Dermatologët vazhdojnë të këshillojnë që të përdorësh krem me Spf të lartë në varësi edhe të tipit të lëkurës.

Pasi e ke lyer të gjithë trupin me kremin mbrojtës dhe e ke lënë për disa minuta, fillo ta lyesh me birrë (nuk është e rëndësishme marka), por duke mos e tepruar me masën, sepse mund ta ndikojë në djegien e lëkurës.

Efektet e nxirjes së lëkurës do t’i kuptosh menjëherë pas pak orësh kur lëkura ka filluar të marrë ngjyrë të theksuar. Por, në fund të ditës, mos harro kremin pas diellit.