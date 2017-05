Nënshkruhet koalicioni parazgjedhor LDK-AKR

Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re edhe zyrtarisht kanë nënshkruar marrëveshjen për koalicion parazgjedhor.

Marrëveshja është nënshkruar pak minuta më parë në rezidencën e Pacollit.

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka thënë se të dy partitë kanë arritur këtë koalicion për zhvillim të ri dhe një kthesë të madhe për vendin.

“Marrëveshja përmban përcaktimin tonë të përbashkët, për zhvillimin ekonomik. Forcimin e sh teti ligjor, dhe integrimit euroatlantik. Me AKR-në do të arrijmë fitore, dhe do të fitojnë qytetarët e Kosovës. Do të ofroj zhvillim dhe stabilitet. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje për të mirën e këtij vendi”, ka thënë Mustafa.

Ndërkohë, Behgjet Pacolli, kryetar i AKR-së, ka thënë se ky është koalicioni i madh që ka pritur Kosova dhe që pritet të bëj ndryshimet rrënjësore në vend.