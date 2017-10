Nënkryetarja e PE Lunacek dhe raportuesja për Kosovë heq dorë nga funksionet

Raportuesja për Kosovë e PE për Kosovë Ulrike Lunacek më nuk do ta ushtrojë këtë funksion. Ajo la dhënë dorëheqje nga të gjitha funksionet pas humbjes së të gjelbërve në zgjedhjet parlamentare në Austri. Të njëjtin hap e ka bërë edhe udhëheqësja e partisë Ingrid Felipe, raporton Kosova.info.

“Një fillim i ri është i nevojshëm”,- tha Lunaçek në një konferencë shtypi në të cilën ajo njoftoi tërheqjen nga të gjitha funksionet politike.

Ajo tha se do të “pushojë një kohë”. Ajo tha se ajo do ta respektojë premtimin e saj dhe se ajo nuk do të kthehehet tani në Parlamentin Europian, por nuk përjashtoi mundësinë e kandidimit në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Lunacek është një mbështetëse e madhe për Kosovë në Parlamentin Evropian.

Si njohëse e mirë e zhvillimeve në rajon, tërheqja e saj do të jetë një handikap për vendin në rrethanat aktuale.