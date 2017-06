Nëndetësja më luksoze në botë, ja risitë e saj

Nëse keni dëshirë që të eksploroni në brendësi të detit dhe të kaloni disa pushime të paharrueshme, atëherë do ju duhet që të udhëtoni me nëndetësen që do të ju plotësojë këtë dëshirë.

Bëhet fjalë për nëndetësen “Neyk”, e cila është 60 metra e gjatë dhe që pritet të dalë në qarkullim shumë shpejt. “Daily Mail” shkruan se ajo mund të zhytet deri në 500 metra thellësi, ndërsa në brendësi të saj mban 2 persona.

Por ajo çfarë ka të re kjo super nëndetëse, është se secili prej personave që udhëton me të mund të kontrollojnë dritën dhe klimën sipas dëshirës.

Në brendësinë e punuar nga Ocean Submarine dhe Rolls-Royce, ndodhet një hapësirë pushimi me këndin për pije, si dhe një bibliotekë. Tashmë kanë filluar punimet, ndërsa pritet që të dalë në shtije në janar të vitit 2018.

Nëse jeni të interesuar se sa kushton, ende nuk ka dalë një çmim, por një gjë është e sigurt që çmimi do të jetë mjaft i lartë.