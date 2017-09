Nëna braktis vogëlushin pasi u diagnostikua me kancer

Pamjet e këtij vogëlushi kanë prekur shumë njerëz. Ai është duke qarë me të madhe pasi u diagnostikua me kancer.

Diçka më e rëndë ndodhi me Hu Haoyang pasi nëna e tij e braktisi. Ajo mori me vete edhe 22.500 dollarët që do përdoreshin për kurimin e tij.

Ai u diagnostikua me hepatoblastoma, kancer i mëlçisë që ndodh rrallë herë te foshnjet apo fëmijët e vegjël. Hu bëri disa seanca kimioterapie, por i duhet të bëjë transplantim.

Baba ii tij, Hu Xiaofei që punon si fermer i kërkoi bashkëshortes që të kthente paratë, duke e frikësuar me idenë se policia mund të përfshihej në ngjarje.

Deri tani kanë mbledhur rreth 113 mijë paund për kurimin e tij, por nuk është e mjaftueshme ndërkohë që vogëlushi vazhdon të qajë nga dhimbjet që ka.