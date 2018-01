Nën hetim IPKO-ja dhe DigitAlbi për marrëveshje ekskluzive për paketën televizive

Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, të mërkurën ka marrë vendim për fillimin e procedurës hetimore për marrëveshjen e kompanisë IPKO dhe DigitAlbit për paketën televizive, shkruan sot Koha Ditore.

Kjo procedurë ishte iniciuar pas ankesës që kishte bërë Telekomi i Kosovës në vitin 2014, e të cilën e kishte përsëritur sërish më 10 mars të vitit të kaluar, me pretendimin se IPKO0ja ka krijuar jashtëligjshëm pozitë dominuese në tregun e Kosovës.

“Autoriteti, duke pasur parasysh kërkesën e Telekomit të Kosovës, SH.A me seli në Prishtinë – “Dardania” p.n, me nr. prot. 298/15-01, datë 10.03.2017, të bëjë vlerësimin ex-post të objektit të marrëveshjes ekskluzive lidhur ndërmjet operatorëve ekonomikë IPKO-komunikimet me DigitAlb, sh.a., në mënyrë që të analizohet nëse ka ndikim mbi konkurrencën në treg”, thuhet në komunikatën e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. /KI/