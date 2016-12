Në vend të dhuratave të festave, një grusht lot!!!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Shumë do të kisha pas dëshirë sigurisht bashkë më ju lexues të nderuar që këtë ndërrim të moteve, ta kishim pritur shumë më të lumtur. Nuk po ka mundësi njeriu të zgjedhë fjalë të mira, kur të arriturat tona janë të vogla. Në fakt kur themi të arritura edhe gabojmë së proceset dhe jeta të cilën po e bëjmë shumë pak i ngjajnë këtij fillim shekulli. Pak kemi fëmijë të lumtur në këtë nën qiellin tonë të zymtuar nga elitat politike në pushtet, të cilët shumicën e fëmijëve po i len pa dhurata. Po i lënë shumë fëmijë tanë më duar në gji, po i lënë fëmijët më shpresa të ndrydhura së edhe atyre babadimri ndoshta do tua sjellë një dhuratë kalimthi. Kjo shpresë e tyre mbetet shpresë e rreme, mbetet gëzim i pa realizuar, mbetet një dhembje e madhe. Edhe fëmijët e popullit i kanë festat e fund vitit, o Ju që jeni ngjitur lartë në qiell e nuk po zbritni në mesin e popullit! Ju o kastë politike e namatisur, që nuk po dini së ekziston emri popull. I keni qitur në harresë fëmijët e dëshmorëve të kombit, i keni qitur në harresë fëmijët nevojtarë të cilëve kontejnerët iu kanë bërë tashmë program socialë. Kontejnerët iu kanë bërë shpresë për të mbijetuar ndoshta një ditë të vetme. Ju që jeni ngjitur në pushtet më votën e popullit, i keni shti veshët llapushë në lesh, dhe nuk po iu intereson jeta e shumë kategorive shoqërore, të cilat këtë dimër dhe këtë acar nuk e kanë as bukën e gojës, nuk kanë më çka të ngrohen duke ngrirë nga mrazi. Ju o kastë politike e mbrapshtë, po ua ktheni Vitin të Ri 2017, fëmijëve tanë në zi. Si nuk keni rahmet dhe si nuk i frikësoheni pak Zotit, të grabitni të gjitha të mirat për vete dhe për fëmijët tuaj!!!. A keni pak ndjenja për fëmijët të cilët nuk mund ti gëzohen sado pak festave ?! Jeni njerëz të pa moral, jeni do banda që nuk po ngopeni kurrë më djersën dhe mundin e popullit! Ju pushtetarë moti jeni tjetërsuar nga populli dhe fëmijët e popullit. Ju popullin e “gjeni” vetëm kur vjen koha për vota! Keni krijuar jetë luksoze për vete dhe për fëmijët tuaj si në parajsë. Mos iu gëzoni shumë të mirave të pa merituara, se Zoti nuk është i vonë, do ti paguani të gjitha. Do të paguani për krimet që I keni bërë dhe jeni duke i bërë mbi bashkëkombësit Tuaj. Gjithçka kthehet në këtë botë, thotë një fjalë e popullit ! Që 17 vite kurrë nuk zbritet në mesin e shkollarëve, nuk zbritet në mesin e fëmijëve jetim të martirëve dhe të dëshmorëve të kombit të cilët na sollën lirinë. Shkelët më dy këmbë mbi gjakun e tyre. Shkelet dhe po vazhdoni të shkelni më të dyja këmbët mbi vlerat tona kombëtare. U treguat hileqarë të mëdhenj. Po vraponi pas gjahu sikur qentë pas stërvinave ! Mendoni pak më koka esëll së ky gjah do tu mbetet një ditë në fyt! Kosovën e keni shndërruar në pre. Ju me veprimet që jeni duke i bërë në dëm të shtetit dhe kombit, keni treguar së jeni shpirt ngushtë dhe shpirt shitur, keni treguar së jeni do grupe bandash të tipit të Al Kaponës. Ju dhe politika si profesion fisnik, jeni dy bota të kundërta! Duke plaçkitur, duke vjedhur, duke uzurpuar prona, duke abuzuar ditë e natë, e keni pru gjendjen e mjerueshme sociale si në Afrikë. Ka njeriu në pafundësi çka të shkruaj jo për të mirë natyrisht… Secili popull e feston vitin e ri në mënyrën e vet, kurse fëmijët tanë pak kanë festë! Nuk kanë mundësi të blejnë rroba të reja dhe gjëra të reja. Pema e Vitit të Ri është ëndërr e pa realizuar?! Prindërit nuk kanë më çka tua blejnë dhuratat. Një kore bukë dhe ujë janë “tortat” për fëmijët skamnorë! Veshin rroba të shqyera në vend të kostumeve më Babadimër. Nuk i fikën dritat në shenjë gëzimi. I fikën dritat posa të bie muzgu nga vaji dhe pikëllimi. I mbanë gjallë vetëm shpresa që prapë do t’i ngrohin rrezet e mëngjesit!!!