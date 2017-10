Në Varnë takohen kryeministrat Bullgarisë, Greqisë, Rumanisë dhe presidenti serb

Kryeministrat e tre vendeve Bullgarisë Bojkom Borisov, Rumanisë, Mihaije Tudoseo, Greqisë Aleksis Cipras si dhe presidenti i Serbisë Srbije Aleksandar Vucic do të takohen në Varnë të Bullgarisë. Në këtë takim do të diskutohet për bashkëpunimin në fushën e komunikcionit, infrastrukturës dhe energjetikës si cështje kyqe për tërheqjen e investimeve dhe zhvillimit ekonomik të rajonit. Kjo temë do të jetë një nga prioritetet e presidencës bullgare të BE në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm./KI/

