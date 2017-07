Në Trieste, Kosova e pabarabartë me vendet e Ballkanit

Në Samitin e Triestes Kosova nuk ishte palë e barabartë me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, kjo për faktin e mosnjohjes së shtetësisë së saj nga 5 vendet anëtare të BE-së.

Njohësi i proceseve integruese, Avni Mazreku, thotë se Samiti i Triestes është në vazhdën e agjendës së Berlinit, agjendë kjo e cila është ri-konsiderim i politikës zgjeruese të BE-së për Ballkanin Perëndimor. Kjo nismë e zgjerimit të BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor, thotë Mazreku, hapat e parë i ka vendosur në Samitin e Selanikut në vitin 2003. Në aspektin kohor, politika e BE-së për zgjerim ka dështuar. Derisa Kosovën nuk e njohin 5 shtetet anëtare të BE-së, në cilindo agjendë që ajo përfshihet, është e humbur politikisht, thotë Mazreku.

“Kosova në cilindo version, në cilindo variant është e humbur politikisht. Skenari që Kosova të futet në këto aranzhmane pa e pasur të njohur statusin e palës kontraktuale, nëse flasim në kontekst ekonomik bashkëpunimi ose nëse flasim në kontekst politik të bashkëpunimit njohjen e pavarësisë së saj, Kosova vazhdimisht do të jetë e humbur. Përderisa një palë nuk e njeh statusin e palës kontraktuale të palës tjetër, Kosova nuk është e barabartë”, thotë Mazreku.

Sipas tij, Kosova në fushën e bashkëpunimit rajonal, duhet të vendosë kriter aktin e njohjes së shtetësisë së saj nga dy vendet e Ballkanit Perëndimor, si Bosnja dhe Serbia.

“Nëse Kosova vërtet aspiron të anëtarësohet në BE, si shtet është fjala e jo si territor, duhet vendosur të themi si kriter, çështjen e njohjes. Nëse flasim në kontekst të bashkëpunimit rajonal , aktin formal të njohjes të dy shteteve të Ballkanit Perëndimor që nuk e kanë njohur ende. Dhe Kosova pas asaj nuk duhet të ketë rezistencë në bashkëpunimin rajonal dhe ai akt formal duhet të konsistojë në funksion të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bosnja dhe Serbia”, tha Mazreku.

Ndryshe thotë njohësi tjetër i integrimeve evropiane, Shenoll Muharremi. Sipas tij, Samiti i Triestes më së paku mund të shihet në rrafshin politik. Megjithatë, Muharremi i tha Radio Kosovës se ky është një hap pozitiv për vendin.

“Krejt kjo ka të bëjë në vijë me përafrimin e Kosovës me BE-në dhe nuk është diçka paralele apo që do e zëvendësonte anëtarësimin e rajonit në BE. Të gjitha këto kushte që do të plotësohen apo reforma që do të ndërmerren, bëhen në model evropian. Dhe, kur ne e bëjmë një hap në zbatim të të ashtuquajturave plane vjetore, d.m.th ne zbatojmë edhe një kusht drejt përafrimit me BE-në”, tha Muharremi.

Ndryshe, ligjëruesi Avni Mazreku, tha se Bashkimi Evropian është duke provuar të gjejë forma të ndryshme se si do ta integronte Ballkanin Perëndimor në BE, me gjithë pyetjen e hapur të mosnjohjes së shtetësisë së Kosovës nga 5 anëtare e BE-së.