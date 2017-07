Në Triegen të Lucernit u mbajt takimi vëllazëror i currajve të Nepoles së Pejës

Siç njoftohemi nga këshilli organizativ i “Currajve” të Nepoles së Pejës, me veprim në mërgatën shqiptare, pikërisht nga koordinatori z. Gjon Mark Krasniqi, e anëtarët e këshillit drejtues z. Gustin Ukë Krasniqi, z. Marjan Bardhec Krasniqi, z. Pren Pal Krasniqi, z. Kristë Mark Krasniqi, z. Lon Zef Krasniqi, Tomor Tush Krasniqi, me datën 4. 6. 2017, në Triengen të Lucernit në Zvicër, në një atmosferë të lumtur e madhështore u mbajt një takim vëllazëror i familjes Curraj-ve të fisit Krasniqi. Në këtë takim morën pjesë pothuajse përmbi 270 vëllezër e motra të gjakut të kësaj familje. Evenimenti në fjalë kishte karakter përafrimi me njëri tjetrin., ku morën pjesë edhe familjar të Currajve nga Kosova e mërgata ( Italia, Austria, Gjermania, Çekia etj.), pikërisht mori pjesë edhe kleriku i kishës katolike shqiptare për Lucernin, famullitari ynë d. Agim Qerkini, e veprimtari e intelektuali i devotshëm shqiptar Tush ( Niq ) Krasniqi etj.

Këtë eveniment madhështor pas intonimin të himnit kombëtar e përshëndeti z. Zef Gjon Krasniqi, i cili e ftoj koordinatorin udhëheqës të Curraj-ve z. Gjon Mark Krasniqin, që të drejtoj takimin andaj fjalimi i tij brilant u përcjell me duartrokitje përshëndetëse, i cili veç tjerash spikati duke thënë se ndoshta është më i madhi mëkat yni që të harrojmë ideatorin i cili ishte vet ai që dëshiroj që neve sonte të jemi s’bashku këtu në këtë mbrëmje. Pikërisht ai është i ndjeri Nue Galan Krasniqi, i yni vëlla i cili tashmë gjendet në përjetësi e që ishte protagonisti kryesor për mbajtjen e këtij takimi të përbashkët vëllazëror, që do thotë se vërtetë i jemi mirënjohës dhe i përkulemi e lutemi me shumë epitet për vëllain tonë të dashur, ideatorin me vlera të përgjithshme fetare, kombëtare e fisnore. Në vazhdim koordinatori Gjon Mark Krasniqi, si drejtues i këtij takimi, posaqë i falënderoj edhe pasardhësit e ideatorit, Alfred e Albert Krasniqin të cilët na motivuan dhe ishin përkrah nesh, për ta vu në jetë mbajtjen e këtij takimi madhështor. Më pas ai vazhdoj duke thënë se ne të gjithë mund të harrojmë se me cilin njeri kemi buzëqeshur ne jetë, por kurrë nuk mund të harrojmë se me cilin dhe për cilin njeri kemi qajtë. Jeta jonë nder epoka të ndryshme shumë herë na ka dhënë dhimbje e lot kuptohet që nga koha e otomanizmit mesjetar dhe më pas, edhe në luftën e dytë botërore famëkeqe, luftë ku pësuan edhe bashkfamiljarët tanë si: Niq Bajram Krasniqi, Kol Ukshin Krasniqi, Ndue Bek Krasniqi etj., duke e përfshirë edhe luftën e fundit të UÇK-së, ku heroikisht ranë në altarin e lirisë: Pjeter Tal Krasniqi, Zef Gjon Krasniqi, Gjergj Galan Krasniqi, Mark Hil Krasniqi dhe pati edhe shumë të tjerë të plagosur e terrorizuar. Andaj janë tri gjëra që nuk mund të ndalën e ato janë: Gjaku, Vëllazëria e Zjarri. Kto tri Shenjtëri unikate i kemi të shëndosha që nga gjeneza jonë ndaj apeloj që ti mbajmë dhe ti përjetësojmë nder breza. Më në fund të këtij fjalimi koordinatori në fjalë tha se ne si familje e madhe kemi edhe shërbëtor – misionar të Zotit pra jemi të kompletuar ashtu siç e thotë Zoti e si dëshiron edhe vet kombi ynë kuptohet në lëmin e shkencës, mjekësisë e të kulturës së përgjithshme shqiptare andaj të gjithëve vëllezërve e motrave tona të cilët po lënë gjurmë në të gjitha sferat e jetës u dëshiroj suksese, e dashuri, si në familje, punë e shoqëri.

Me pas me një fjalë përshëndetëse u paraqit edhe famullitari shqiptar i kishës katolike për kantonin e Lucernit d. Agim Qerkini, i cili në fillim e bekoj takimin e asaj mbrëmje përmes uratës hyjnore e kishtare. Ai tha se vërtetë ky takim gëzimi i kësaj mbrëmje është duke u mbajt në një ditë të veçantë që do të thotë ditën e Rrëshajve, ditë ku Shpirti Shenjtë zbriti mbi apostujt e Krishtit, me pas d. Agimi vazhdoi duke thënë se me kënaqësi kishte pranuar ftesën e këtij gëzimi familjar nga koordinatori e bashkëpunëtorët e tij përgjegjës të këtij evenimenti në çrast i ftoj pjesëmarrësit e evenimentit që ashtu sikur në këtë mbrëmje edhe në të ardhëm të kultivojnë takimet e tilla gëzimi. Në vazhdim të këtij fjalimi d. Agimi tha se ne shqiptarët jemi sikurse kashta ndizemi shpejt dhe shuhemi shpejt, pra me këtë mesazh apeloj tek organizatoret e pjesëmarrësit që të qëndrojnë me këto gjëra të bukura profetike e njerëzore, posaqë t’i ruani këto zakone e fryte të mira pikërisht njihuni përherë në mes veti duke mos e anashkaluar njeri tjetrin. Në fund të këtij fjalimi d. Agimi apeloj tek brezat e rinj që përherë të vazhdojnë ta ruajnë gjuhën shqipe në familje pikërisht mu në at mes aty ku rritet dhe kultivohet jeta e tradita jonë mbarë shqiptare.

Në pjesën e parë të këtij evenimenti me kumtesa studimi referuan pjesëmarrësit e familjes Krasniqi, pikërisht për historikun e fisit Nikaj, foli Arta Gjon Krasniqi, e cila e cila përmes kësaj kumtese tha se fisi i Nikaj rrjedh nga fshatrat: Lekbibaj, Peraj, Gjonpepaj, Curraj, dhe Curraj të Epërm. Emri i fisit Nikaj rrjedhë nga ati i parë Nika, Nika kishte vetëm një djalë, Bibë Niken. Bibë Nika kishte tre djem: Lekë Biben, Kolë Biben, Mark Biben. Prej të cilëve u formuan tri degët kryesore të fisit Nikaj: Lekbibajt, me lagjet Paplekaj, Nikëprenaj dhe Bushati. Kolbibajt, me lagjet Peraj e Gjonpepaj. Markbibajt me fshatrat Curraj dhe Curraj e epërm. Nga pasardhësit të Mark Bibë Nikës, në fshatin Nepolë kemi pasardhësit e pesë djemve të Mul Prekë Peres: Ali Mulës, Hajdar Mulës, Imer Mulës, Vatë Mulës, Ndue Mulës. Ndue Mula me djemtë e vet dhe djemtë e katër vëllezërve te tij, nga fshati Curraj të Lekbibajve janë rikthyer në Kosovë (diku viti 1850). Nuk dihet saktësisht rrugëtimi i tyre deri ne fshatin Ruhot të Pejës, por mendohet që së pari kanë zbrit e janë vendosë të kushërinjtë e tyre në fshatin Strellc të Deçanit dhe me pastaj në Radac të Pejës. Nuk dihet kohëzgjatja e qëndrimit të tyre në këto dy vendbanime. Pastaj nga Ruhoti kanë kaluar në fshatin Zllapek të Lugut të Baranit. Për shkak të tokës së pamjaftueshme, nga se këta ishin familje numerikisht e madhe, me ndërmjetësimin dhe ndihmën e Haxhi Zekë Biberit nga Peja, prej fshatit Zllapek kanë kalua në fshatin Nepolë, në tokën e zotnisë Osman agë Nepola diku në vitin1861.

Pastaj me anë të kumtesës së tij Tomor Tush Krasniqi, tha se Bajram Sokol Ndou thoshte se “kur kanë ardhur shpija e Ndue Mules në fshatin Nepole ai kishte 3 vjet”, dhe duke e llogaritur se ai ka vdekur në vitin 1959 në moshën 101 vjeçare, atëherë del se vendosja e tyre në fshatin Nepole është bërë në vitin 1861. Lidhur me vendosjen e djemve të Mule Prekës, në fshatin Nepolë, thuhet: ” Djemtë e Mulë Prekes, në Nepolë kanë ardhur para vëllazërive tjera që jetojnë tani në fshatin Nepolë. Thonë se Ndue Mula e Vatë Mula ishin njoftuar qysh se në Shqipëri, në Krasniqe me patriotin e madh Haxhi Zekë Biberi-n e Pejes, por me pastaj edhe Pal Vata kishte kontakt të mirë me Haxhi Zeken dhe krijoj marrëdhënie të ngushta me të. Ndue Mula e dërgoi Pal Vatën të Haxhi Zeka, ti kërkoj atij që të ndërhyj diku te feudalët (zotnitë) që të u jepet një tokë, pasuri e mirë si “qifqinje”. Pal Vata shkon te Haxhiu dhe i tregon për porosinë e Ndue Mulës, i rrëfen për gjendjen jo të mirë qe kishin në fshatin Zllopek, dhe nevojën për një tokë më të mirë dhe në një sipërfaqe më të madhe. Haxhi Zeka i thotë Palit: “e kamë një pronë përdore në fshati Nepole, të zotnisë Osman agë Nepolës, do të bisedoje me të, dhe besoi se do të rregullohet kjo punë, pasi që prona që e ka sot Osman Aga në Nepole, me parë ka qenë pronë e Ali Pashë Gucisë, dhe unë kam ndikuar të Aliu që prona e Nepoles të i jepet Osman agës”. Pasardhësit e Osman agës, edhe sot e asaj dite e mbajnë mbiemrin NEPOLA (si Ahmet Nepola, Adem Nepola etj). Pra me ndihmën e Haxhi Zekës patriotit të madh kombëtar, pasardhësit e 5 djemve të Mulë Prek Perës, diku në vitin 1861 nga fshati Zllapek u vendosen në fshatin Nepolë, ku ne pasardhësit e tyre jetojnë edhe sot

Ndërsa Patrik Pal Krasniqi, përmes kumtesës së tij prezantoj duke thënë se djemtë e Mul Prekes gjithherë ishin rreshtuar përkrahë forcave përparimtare, kombëtare e fisnore, pavarësisht dallimeve fetare. Është për ta qitur në pah sidomos kohezioni ndërkonfesional. Gjithkund “në bjeshkë e në vrri” dhe gjithherë “në dekë e në dasmë”, në punë të përbashkëta dhe në ndeshje të shpeshta me kundërshtar, mysliman e katolik ishin krah për krah njeri me tjetrin. Për këto klima vëllazërore ka kontribuar organizimi i tërë jetës shoqërore me norma kanunore. Edhe në luftën e dytë botërore, Nepola nuk mbet e pa prekur. Në këtë periudhe, si gjithherë ishte e rreshtuar përkrahë forcave përparimtare, nacionaliste e kombëtare. Në këtë luftë shumë shqiptar u zunë rob lufte dhe u dërguan ne Gjermani, në mesin e tyre edhe 5 djemtë të ri të vllaznisë tonë siç janë: Niq Bajram Sokoli, Kolë Ukshin Nika, Sadri Smajl Sadrija, Prekë Daut Sadrija, dhe Dedë Bekë Rama. Këta djem kanë qëndrua në internim, në kampe apo në punë të detyrueshme në Gjermani për tri vite. Në vitin 1944 këta djem kthehen nga internimi në Gjermani. Niqi dhe Kola vullnetarisht i bashkohen divizionit Skanderbeg, në mbrojtjen dhe bashkimin e trojeve etnike shqiptarë. Ku dhe ranë heroikisht në altarin e lirisë…

Në pjesën e dytë të këtij evenimenti përsëri me kumtesë doli Arta Gjon Krasniqi, e cila tha se pas okupimit të Kosovës nga forcat çetniko-partizane, të ashtuquajtur Jugosllavi komuniste në vitin 1945, çdo gjë ishte shkatërruar: ekonomia, bujqësia, blegtoria, infrastruktura e përgjithshme e tjera. Forcat nacionaliste, përparimtare e demokratike si “Balli kombëtar” etj., që me rastin e okupimit të Kosovës, nuk ju dorëzuan pushtetit çetniko-komunist, nuk mund të pajtoheshin me këtë gjendje të rëndë, e me këtë sistem, ato bënë rezistencë deri ne te pamundurën, por në kushte shumë te vështira, të strehuar si kaçak neper male. Ndue Përlleshi, Ndrec Nikolla – Kangji e Shaban Dema, të cilët luftuan deri në vdekje për idealin e lirisë dhe të demokracisë. Me qenë se Ndue Përlleshi ishte nip i vllaznisë tonë, më konkretisht nip i Binak Demës, pas luftës së Bokshiqit, ai e theu rrethimin dhe u arratis, ku pas arratisjes në shenjë hakmarrje pësuan shumë familje dhe individ nga pushteti sllavo komunist. I gjithë rajoni u përfshi në këtë situatë dramatike e në mesin e tyre edhe banorët e Nepolës. U torturuan shumë nga pushteti sllavo-komunist edhe familjet e dajës së Ndue Përlleshit që do të thotë se Binak Dema u mbajt një vit në burgun e Prizrenit. Përveq Binakut u torturuan edhe këta burra tjerë të vllaznis tonë: Binak Dema, i dënuar me një vit burg, Haxhi Zeqa, Demush Shabani, Halil Brahimi, Zef Smajli, Sadri Smajli, Gjergj Smajli, Pal Bajrami, Musë Bardheci, Sokol Noshi, Sylë Mirashi. Përveç të denuarve për Ndue Përlleshin, për t’a kërkuar nëpër male, ujëra e këneta e gjetiu, pas arratisjes së tij, Nepolasit si dajët e tij u terrorizuan në mënyra të ndryshme, biseda informative, presione psikike e tjera nga pushteti dhe bashkëpunëtorët e tyre. Shumë familje të fshatit tonë, burra e gra mbaheshin të izoluara natë e ditë, burrat në kullë të Halil Brahimit e gratë në kullë të Avdyl Bekës, duke përdorur metoda të ndryshme presioni për zbulimin e vend strehimin të Ndue Përlleshit, por nuk mundën të zbulojnë asgjë, edhe pse shumë Nepolas e kishin strehuar atë bashkë me shokët e tij. Me pas me kumtesë u paraqit Tomor Tush Krasniqi, i cili përmblodhi në pika të shkurtra terrorizimin e bashkë familjarëve të tij gjatë e pas luftës së dytë botërore i cili potencoj duke thënë se në gjysmën e pare te vitit 1948, kur Jugosllavia e Titos ishte akoma ne marrëdhënie te mirë me ish-Bashkimin Sovjetik, e mori modelin e Rusisë komuniste të kolektivizimit, si sistem i ri komunist i shoqërisë “kolektive”. Ky ka qenë shpronësim, zhveshje e popullsisë bujqësore nga pasuria e saj. Pushteti komunist mori masa administrative policore dhe formoj ne shume fshatra aso „Kooperative“ komuniste, por të pasuksesshme, si për shembull ne tri ish komuna te lugut te Baranit: Raushiq, Kryshec, dhe në Baran, deri në fshatin Çallapek. Në vazhdim të Lugut të Baranit ishte edhe Këshilli i vendit në Gllogjan, i cili përbëhej nga fshatarë: Kosuriq, Llugagji, Gllogjan, Nepole, Çeskovë dhe Këpuz. Kur i erdhi radha Këshillit të vendit në Gllogjan, udhëheqësia e asaj kohe, tejkalon fshatrat: Kosuriq, Llugagji e Gllogjan dhe kështu papritmas “ky hyqymet” shkoi në fshatin Nepole me formua “kolektivin” komunist. Për këtë qëllim ishte i ftuar i gjithë fshati shpi për shpi, në Kullë të Halil Brahimit. Erdhen “hyqymetlitë” në mbledhje, dhe Sekretari i Këshillit të vendit në Gllogjan malazezi arrogant Ratko Vuksanoviq mbajti një fjalim kërcënues lidhur me formimin e kolektivit. Pas fjalimit të sekretarit, fshatarët kanë kundërshtuar urdhrin e tij për të formuar kooperativën, dhe debatika qenë mjaft i nxehtë. Oda e burrave ku ishin mbledhur i gjithë fshati ishte mbushë përplot me njerëz. Aty rreth një tangari me prush ishte ulur Ndue Tahir Marku i thelluar në mendime e duke shprushë në atë tangar, sekretari e pyet, “plak si po thue ti për formimin e kooperativës” Ndou i thotë “alla hile nuk ka gjë me kollaj. Johja qare e pohja qare”. Sekretari prapë e pyet “ani si po thue ti plak” ai i thotë “Jo, jo, jo”. Sekretari i mllefosur bërtet “largojeni jashtë”, dhe në këtë moment të pranishmit kundërshtojnë dhe bëhet një rrëmujë në dhomë, ku ndërkohë Galan Isuf Zeqa që kishte mbet në këmbë afër llambës së vajgurit, e fik llambën dhe në atë terr fillon përleshja e vllaznise tonë me hyqymetin. Kështu pra me këtë mori fund aksioni i këtij “hyqymeti” komunist, për formimin e kolektivit në territorin e Komunës se Pejës.

Ishte Patrik Pal Krasniqi, i cili në mënyrë të thuktë u paraqitë me kumtesën e tij të dytë duke shpjeguar ngjarjet e pas viteve ’81 ndaj edhe tha se pakënaqësitë e pareshtura të shqiptarëve ndaj regjimit serbë e malazez, vazhduan edhe më tej ku si rrjedhojë e kësaj me 11 e 26 mars 1981 shpërthyen demonstratat studentore, të cilat më vonë me 1 e 2 Prill u përshkallëzuan në protesta gjithë popullore. Në të gjitha këto ngjarje dramatike, demonstrata, protesta e tjera, edhe rinia studentore e popullata e fshatit Nepole, kanë marrë pjesë aktive. Edhe ne luftën e fundit për çlirimin e Kosovës, te vitit 1998-99, vllaznija jonë e Mul Prek Peres, ka dhënë kontribut të çmuar si ne organizimin e luftës dhe ne furnizime me armatim. Gjithashtu me pjesëmarrje aktive ne forcat e armatosura. Ku ne këtë lufte ranë ne altarin e lirisë këta dëshmor: Pjeter Tal Krasniqi, Zef Gjon Krasniqi, Gjergj Galan Krasniqi, Mark Hil Krasniqi. Me gjakun e këtyre dëshmorëve dhe martireve tanë dhe te tjerëve ne mbare Kosovën, si dhe me ndihmën e aleatëve tanë ndërkombëtar, arritëm lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Po e përfundojmë me thënien e Mikut te madh të, Bill Klintonit: „Ne ua fituam luftën, ndërsa ju fitoni paqen“. Na mbetet pra që ne, ta shpiem vëllaznin, fshatin dhe shoqërinë përpara, dhe t’i ruajmë e kultivojmë traditat tona shqiptare.

Në pjesën e dytë dhe të parafundit me një kumtesë tjetër u paraqit edhe Sabina Pjetër Krasniqi, e cila prezantojë historikun e shkurtër të fshatit Nepole, fshat i cili gjendet në rrafshin e Dukagjinit të Lugut të Baranit, rreth 25 km në juglindje të qytetit të Pejës. Pra fshati Nepolë është i rrethuar nga tri qendra urbane komunale: Pejë, Gjakovë, dhe Klinë. Me këto qendra, fshati është i lidhur edhe me rrugë automobilistike të asfaltuara. Pjesa më e madhe e fshatit, shtrihet në luginën e Lumit të bardhë të Deçanit, që përfshihet me tokë shumë pjellore. Pjesa tjetër e fshatit është kodrinore, e rrethuar me male jo shumë të larta. Nepola edhe para shumë shekujsh ishte e banuar, në dokumentet e shkruara, Nepola përmendet qysh në gjysmën e parë të shekullit 14-të. Sipas librit të Dr. Jusuf Osmani “Vendbanimet e Kosovës” faqe 141 thuhet: “Në vitin 1348, Nepola përmendet me emrin Dnepole. Në vitin 1397 në një dokument tjetër në kartën e konteshës Milica, figuron si dhuratë e manastirit të Deçanit. Nga të dhënat e defterit osman të vitit 1485, Nepola me emrin Ajdinapole kishte 30 shtëpi. Në një hartë Austriake të vitit 1689 ky fshat është i regjistruar si vendbanim me emrin Nepole. Pas luftës së fundit në Kosovë, respektivisht pas çlirimit të vendit, është marrë iniciativë qytetare për emërtimin adekuat të vendbanimeve në Kosovë, të cilat në kohën e sundimeve të huaj janë emërtua nën ndikimin e okupatorëve. Përmes kësaj iniciative përfaqësuesit të fshatit si Tom Malush Krasniqi e tjerë, kanë propozuar dhe kërkuar që fshati Nepolë te emërtohet me emrin fshati Krasniqe. Kjo iniciativë është miratua nga institucionet e Republikës së Kosovës por akoma nuk është realizuar për shkak të pengesave nga UNMIK-u. Në fshatin Nepole sot jetojnë dy vëllazëri të fisit Nikaj: Vellazëria Lekbibaj nga të bijtë e Lekë Bibë Nikës, dhe Vëllazëria e Prekperaj nga bijtë e Mark Bibë Nikës.

Fare në fund me kumtesë u paraqit edhe Manuell Pal Krasniqi, i cili në mes tjerash tha se të dy këto vëllazëri e mbajnë akoma mbiemrin Krasniqi, që do të thotë se jetojnë në harmoni mes veti, dhe kanë kumari të shëndoshë reciproke. Edhe pse këto dy vëllazëri, janë të të dy vëllezërve, djemve të Bibë Nikës, ndryshe këtu në popullatë njihen si ”Nikaj e Curraj”. Currajtë janë numerikisht më shumë. Disa familje të vëllazërisë së Prekperaj të Currajve përveç Nepoles jetojnë edhe në fshatrat: Meqe e Madanaj, të komunës së Gjakovës, dhe 11 familje në qytetin e Pejës, të shpërngulura në vitet e 70-ta nga fshati Nepole, për kushte më të mira jetësore: Në Pejë kanë kaluar këto familje: Pal Bajrami Sokoli, Prend Sylë Mirashi, Palush Sadri Pjetri, Pjeter Sadri Pjetri, Ukë e Demush Shabani, Miter Zef Avdylit, Gjon Sokol Beka, Martin Dedë Beka, Ndue Azem Rrusta, Tunë Azem Rrusta, Zef Gjon Kadria. Në fshatin Meqe të Gjakovës kanë kaluar familjet e Abaz dhe Zenun Miftarit. Në fshatin Madanaj të komunës së Gjakovës ka kaluar Familja e Ndue Zeqir Ukes. Mund të themi se vëllaznija e jonë sot numëron mbi 450 meshkuj, ndërsa numri më i madh i tyre, jetojnë në mërgatë, Evropë e Amerikë. Ju falem nderit për vëmendjen dhe ju kërkojmë falje për ndonjë lëshim te pa qëllimtë e përmbylli Sabina Krasniqi.

Pas përfundimit të kumtesave me nga një fjalë u paraqitë edhe veprimtarët, z. Tush Niq Krasniqi, pjesëtar i kësaj familje i cili në veçanti nga zemra i përgëzoj të gjithë pranishmit ndaj veç tjerash tha se kam kënaqësi të veçantë, që gjendem këtu në mesin tuaj. Ky takim i kësaj mbrëmje vëllaznore siç u tha edhe nga parafolësit e referuesit të tjerë është një takim shumë i qëlluar për vet faktin se familjet tona nder breza janë pasardhëse të 5 djemve të Mul Prekperaj të Currajve, janë rritur nder breza. Ku sipas një statistike interne të vitit 2014, kjo vëllazni numëron diku afro 450 anëtarë të gjinisë mashkullore, të shpërndarë gjithandej ne shtetet e perëndimit, e më së shumti në Zvicër. Andaj është më se e nevojshme që vëllazëria jonë të takohet përherë, të njihen, të afrohen e të bashkëpunojnë në mes veti si vëllezër. Për qëllimin dhe domethënien e këtyre takimeve vëllaznore, merita e veçantë i takon ideatorit tashmë të ndjerit Nue Galanit. Ndaj përgëzimet tjera të veçanta nga ana e intelektualit Tush Niq Krasniqi u bënë për koordinatorin Gjon Mark Krasniqin dhe anëtarët të tjerë të cilët udhëhoqën dhe monitoruan këtë organizim të mrekullueshëm njashtu u përgëzua edhe Alfred Nue Galanin i cili e bëri inicimin e realizimit të idesë së babait të tij. Në fund të fjalës së tij z. Tush Niq Krasniqi, uroj që kjo ide të mbështetet, kultivohet dhe jetësohet në breza, si takim tradicional, dhe propozoj që të emërtohet: “Takime vllaznore tradicionale të vëllazërisë së Mul Prekperaj të Curraj-ve”. Kurse z. Marjan Tal Krasniqi, veteran i vjetër i arsimit në zonën e tij, ka thënë se asgjë në këtë botë nuk vlerë më shumë se sa afërsia familjare e gjenetike, pikërisht as ari as leku, pra të dashur vëllezër e motra qëndroni afër, duajeni njeri tjetrin e përcillni dashuri reciproke, ne kemi nevojë më shumë se kurrë për njeri tjetrin pra të jemi afër njeri me tjetrin, të parët tanë i kishin këto virtyte e vlera, t’i mbajmë edhe ne dhe t’i përcjellim tek brezat në vijim.

Pas përfundimit të kumtesave nga referuesit, më pas u ndanë çmime e mirënjohje të tjera. Çmimi “Post Mortem”, është ndarë nga koordinatori z. Gjon Krasniqi, për ideatorin e këtij projekti për të ndjerin Nue Galan Krasniqi, çmim të të cilin e pranoj djali i tij Alberti, i cili në mes tjerash potencoj duke thënë të dashur vëllezër e motra, unë sonte ndihëm tejet i lumtur që po realizohet dëshira e babait tim, kjo dëshirë e këtij projekti u realizua me ndihmën e gjithë juve që jeni prezent në këtë mbrëmje madhështore, ndaj mua nuk me mbetet gjë tjetër veçse të ju falënderoj shumë e shumë.

U ndanë edhe dy çmime të tjera në shenjë mirëseardhje për fëmijët më të vegjël të të dyja gjinive. Mirënjohja e parë i takoj vogëlushes Marije, që është ndarë nga nënëlokja Vitore Muçaj-Krasniqi, ndërsa mirënjohja e dytë i takoj vogëlushit Rabin, që është ndarë nga veprimtari e intelektuali i dëshmuar z. Tush Niq Krasniqi. Në fund, në fjalën e tij të shkurtë, anëtari i kryesisë z. Gustin Ukë Krasniqi tha se atij i mungojnë fjalët, pas asaj që u fol e u hodh në këtë eveniment madhështor për familjen Curraj dhe rreth jetës e veprës së paraardhësve të tij. Ai u shpreh mirënjohës ndaj të gjithë të pranishmëve, atyre që bashkë organizuan këtë përurim dhe në veçanti ndaj koordinatorit udhëheqës z. Gjon M. Krasniqi, e pjesëtarët të tjerë të këtij grupi punues e sponsorizuesit si dhe kuzhinierët e sallës, kameramanët, fotografët dhe të tjerët duke thënë se ne-familja Curraj edhe në të ardhmen, po në këtë secilin vit me radhë, do të takohemi dhe mbajmë takime të tilla. Njëkohësisht falënderoi të pranishmit dhe për durimin, mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme që i japin. Ndaj jam tepër i nderuar, kam emocione dhe jam shumë i zënë ngushtë shpirtërisht, kur shoh sa njerëz të mirë – bashkë familjarë të mi kam rreth vetes, e që dua secilin veç e veç ta falënderoj. Unë gjithmonë në punën time jam munduar që të fus në mendjet e fëmijëve dhe pasardhësve mesazhin e të parëve tanë: mos të shihet interesi personal, por ai gjithëpërfshirës familjarë e kombëtar së pari”, tha z. Gustin Ukë Krasniqi.

Me pas deri në orët e vona u vazhdua me muzikë popullore e rapsodike të interpretuara nga këngëtari ynë shqiptar Nimon Mushkolaj. Ky eveniment madhështor që i bashkoj në Lucern vëllezërit e Curraj-ve të Krasniqes nga Kosova e shtetet e Evropës do të jetë një sinjal i mirë që deri sa të ketë Krasniqe, vet shqiptarët do të jenë më të fuqishëm, më të zëshëm, ma të afërm ma të nderuar dhe gjithnjë në trend nxitues ta e zënë atë që e humbëm nën pushtimin e armiqve e servilëve të tyre gjatë shekujve të okupimit.

Lekë MRIJAJ