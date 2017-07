Në Spanjë insistojnë…Neymar drejt PSG ?!

Neymar është shume pranë largimit nga Barcelona per te veshur fanellen e Paris Saint-Germain.

Sipas Catalunya Radio, qe citon gazetën “Marca”, i ati i brazilianit ka arritur nje akord me PSG per transferimin e yllit te Barcelones ne klubin francez.

Catalunya Radio ben te ditur se “ceshtja e kalimit te Neymar te Paris Saint Germain eshte fakt 95%”.

Gazeta As shkruan se klubi katalan ka nisur qe ta marre seriozisht faktin se do ta humbase brazilianin, duke “rrezikuar” te paguaje 222 milione euro per klauzolen e kontrates se tij.

Kjo vleresohet si nje mundesi “qe do provokoje panik te Barca”. /ATA/