Në ShBA po vërehen ndryshimet klimatike

Një raport për klimën thotë se Shtetet e Bashkuara tashmë janë duke vërejtur efektet e ndryshimeve klimatike, pasi temperaturat janë rritur në mënyrë drastike gjatë katër dekadave të fundit.

Sipas raportimeve të The New York Times, e cila ka thënë se ka siguruar një kopje të raportit të shkenctarëve nga 13 agjenci federale, thuhet se, valët e të nxehtit janë bërë shumë me të shpeshta në krahasim me valët e të ftohtit që nga vitit 1980.

Në këtë raport, po ashtu thuhet se gazrat serrë do të ndikojnë në rritjen e temperaturës globale, gjë të cilën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump dheanëtarët e kabientit të tij e kanë hedhur poshtë.

Një shkencëtar i cituar në mënyrë anonime nga Times, ka thënë se ai dhe hulumtesit e tjerë janë të shqetësuar se administrata e presidentit Trump, e cila duhet fillimisht ta miratojë raportin në mënyrë që të publikohet, do ta refuzojë një gjë të tillë.