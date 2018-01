Në Serbi arrestohen tre australianë për drogë

Autoritetet në Serbi kanë arrestuar tre shtetas australianë, në lidhje me një skemë të drogës.

Operacioni është pjesë e hetimeve të përbashkëta me policinë e Australisë.

Tre të dyshuarit janë arrestuar në një hotel në Beograd, me një çantë me 620 mijë euro brenda dhe me mijëra dollarë në valuta të ndryshme nga Azia dhe Evropa.

Policia tha se ata kanë lidhje me 1.2 tonë kokainë që është konfiskuar prillin e kaluar në një transportues kinez, që është ankoruar në Sidnej.

Pas arrestimeve në Serbi, policia australiane ka bërë disa bastisje në Kanbera dhe tre qytete të tjera në Nju Sauth Uells.

Në Australi nuk është bërë asnjë arrestim, por hetimet vazhdojnë.