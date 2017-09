Në rend Maqedonia të anëtarësohet në NATO

Maqedonia është vendi I radhës që do të anëtarësohet në NATO, konsideron ish komandanti I Aleancës Xhejms Stavridis, I cili thotë se ky do të ishte hapi I radhës drejt bashkimit dhe forcimit në Balkan. “Shpresoj se Greqia do të jetë në gjendje që me Maqedoninë të zgjidhë emrin, që do ti hap rrugë Shkupit të bëhet pjesë e NATO-së. Mendoj se Maqedonia do ti bashkangjitet Aleancës, tha Stavridis për Zëri I Amerikës. /KI/

Related