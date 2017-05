Shkruan: Florim ZEQA

Momentumi politik nëpër të cilin po kalon Kosova, kur së shpejti pritet që vendi të shkoj në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat nuk i shkojnë për shtati askujt tjetër përveç klanit “Pronto” dhe PDK-së. Bazuar nga ky konstatim, rënia e “Qeverisë Mustafa” është çështje ditësh e mbase edhe orësh!

Një situatë e tillë duhet të thërras si kushtrim në ndërgjegjen e anëtarësisë së gjerë të LDK-së, pasi sinjali i “kuq” i rrezikut të futjes së LDK-së në zgjedhje me këtë lidership të bastarduar dhe kredibilitet të humbur në elektoratin e saj, do të ishte fatale për subjektin me traditën më të gjatë demokratike në vend.

Lidershipi aktual i LDK-së, “akademiku” (plagjiat) pa asnjë vepër shkencore, në kreun e këtij subjekti politik erdhi nën premtimin e realizimit të reformave të thella dhe ndryshimeve substanciale.

Isa Mustafa, në vend të reformave e instaloi format më të vrazhda të kërcënimeve dhe shantazheve politike në parti, duke i larguar apo pamundësuar së vepruari veprimtarët më të devotshëm, intelektualët më të spikatur dhe ish themeluesit e LDK-së, duke anashkaluar dhe mbyllur dyert për pjesën më të shëndoshë të diasporës shqiptare.

Tashmë kur hipokrizisë politike të Isa Mustafës i ka ardhur fundi, duke i skaduar çdo afat kohor dhe legjitimitet moral në elektoratin e LDK-së, i mbetët këtij të fundit (elektoratit) që të inicioj procesin e reformave të mëdha në LDK, proces ky i cili duhet të filloj me shkarkimin e Isa Mustafës dhe kryesisë që ai drejton.

Pas iniciativave të shumta (mbledhjes së nënshkrimeve dhe peticioneve) nga mërgata jonë për shkarkimin e Isa Mustafës, kjo duhet të vazhdoj me iniciativën nga degët dhe nëndegët e LDK-së, për ta shpëtuar LDK-në nga katandisja e mëtutjeshme, do të thosha shkatërrimtare në të cilën është duke e dërguar lideri diktatorial postkomunist.

Kur jemi në këtë segment, pra në pritje të lajmit të mirë, të fillimit të iniciativës për shkarkimin e liderit diktatorial të LDK-së, nuk mund të mos e ndaj një “sekret” me lexuesit, apo më mirë të themi një dëshirë që vlon si vullkan në zemrën dhe shpirtin tim, e ajo është; “Që iniciativa për shkarkimin e Isa Mustafës të rrjedh pikërisht nga Dega e LDK-së në Klinë.”

Pikërisht nga Klina e vogël, e cila LDK-së rugoviane dhe shtetit të Kosovës i ka dhuruar burrështetas dhe figura të mëdha politike dhe ushtarake. Klina e vogël në zemër të Kosovës, me iniciativën për shkarkimin e Isa Mustafës do t’i hapte dyert e mëdha të ndryshimeve substanciale në mbarë Kosovën.

Ashtu sikurse çdo iniciativë tjetër, edhe iniciativa për shkarkimin e liderit diktatorial të LDK-së mund të jetë edhe personale, por në rastin konkret kërkon mbështetjen e një dege, për t’u pasuar me kërkesat për shkarkim nga të gjitha degët dhe nëndegët e LDK-së gjithandej Kosovës.

Në këtë mënyrë do të fillonte pastrimi nga klani mafioz i uzurpatorëve dhe urithëve të nëntokës së LDK-së, produkt i të cilëve, përveç Hashim Thaçit- president dhe Kadri Veselit-kryeparlamentar, moszhvillimit ekonomik dhe anarkisë ligjore, vendi rrezikon humbjen e mbi 8 mijë hektarëve tokë nga Demarkacioni me Malin e Zi dhe humbjen e veriut të vendit nga krijimi i Asociacionit të komunave serbe!

Elektorat besnik i LDK-së, mbështetës të frymës rugoviane nëse edhe kësaj radhe e heshtni iniciativen e mërgatës për shkarkimin e Isa Mustafës, nesër do të bëhet tepër vonë.

Pas katandisjes së LDK-së në procesin zgjedhor, kot do t’i bashkoheni “korit vajtues” për LDK-në, e aq më të pavlerë do të mbeten zërat qyqar duke akuzuar PDK-në si shkaktare të humbjes së LDK-së.

Nëse në zgjedhjet e jashtëzakonshme lejoni që bartës i listës të jetë Isa Mustafa, atëherë vota e juaj do të jetë votë për klanin “Pronto” dhe PDK-në. Andaj që kjo të mos ndodhë, ju ftoi të inicioni shkarkimin e menjëhershëm të Isa Mustafës dhe klanit të tij shkatërrimtar në LDK. Klanit i cili e tradhtoi vullnetin e juaj pas zgjedhjeve të 2014-së, për largimin nga pushteti të PDK-së, për zbardhjen e vrasjeve politike të veprimtarëve më besnik të LDK-së që në zemër e shpirt kishin vizionin rugovian për shtetin e Kosovës dhe shumë premtimeve tjera, tashmë të harruara nga kujtesa e klanit mafioz dhe uzurpatorëve të LDK-së.

Ata që janë me Isën nuk kanë gjë të përbashkët me vizionin rugovian. Andaj, është domosdoshmëri e kohës ndarja e “shapit nga sheqeri”. Le të dihet qartë kush është mbështetës i vizionit rugovian e kush tjetër i atij putinian.

Putinian në kuptimin e kapjes dhe uzurpimit të partisë së traditës dhe vlerave demokratike nga Isa Mustafa ish udhëheqësi komunist në etapat më të vështira për vendin, të viteve 1981-1989, të dyshuarin e keqpërdorimit të fondeve të “Qeverisë në ekzil” (nga vitet 1990-99) dhe shkelësin e 33 neneve të kushtetutës në bisedimet e Brukselit.

Ashtu siç e fillova, këtë shkrim dëshiroj ta përfundoj me një thënje të H.L. Mencken; “Një politikan profesionist është një njeri i çnderuar profesionalisht. Për të kapur një post sa më të lartë, atij i duhet të bëjë aq shumë kompromise dhe të pësojë aq shumë poshtërime, saqë në fund nuk ka ndonjë ndryshim të madh me një prostitutë”.