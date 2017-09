Në prag të GP Malajzi, Verstappen s’e fsheh optimizmin

Max Verstappen po konfirmon dita ditës se është e ardhmja e Formula 1. Piloti holandez i Red Bull tashmë është i përqendruar te gara e radhës së këtij kampionati në Sepang, një pistë që favorizon pikërisht makinën austriake.

Së fundmi, piloti holandez ka qenë i përfshirë në zërat e merkatos që kanë folur për një kalim të mundshëm te Ferrari për të qenë ndoshta shok skuadre me Vettel, por Verstappen nuk dëshiron të ndikohet nga këto zëra dhe mundohet t’i largojë ato.

“Ajo që di unë në këtë moment është se te cila skuadër do të jem vitin e ardhshëm, Red Bull”, vijoi Verstappen. “Është ende herët për ta thënë, por ajo që duam është të fitojmë’

Verstappen pati dhe një dialog të këndshëm pikërisht me Sebastian vettel. Holandezi këtë fundjavë ka 20 vjetorin e tij, por mesa duket nuk ka shumë dëshirë të festojë. “Këtu është shumë nxehtë dhe nëse dikush do të bëjë tortë përmua le ta bëjë, por kush do ta hajë”, tha Verstappen që më pas iu drejtua Vettel-e do ti? Atëherë do ta sjell në bokse.