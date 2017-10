Në mënyrë shtazore e torturojnë robin duke i thyer cdo pjesë

Kjo pamje e njeriut nuk vjen nga lindja e mesme ku po zhvillohen luftime as nga kontinenti afrikan. Por nga Kroacia ku një familje rome, më saktë Petar Velic (59) dhe tre fëmijët e tij Igor (22), Ivan (34) dhe Drazheni (29), në mënyrë brutale e rrahën, ndërsa fati I këtij njeriu e ka shtangur rajonin. Sic shkruajnë mediet kroate Rasim Culafić (36) ka jetuar si rob dhe është torturuar rreth një vit e gjysmë në fshatin Draganic të Karlovcit në Kroaci. Ai është gjetur në një hendek dhe mezi ka dhënë shenja jete, ndërsa familja tjetër rome ka alarmuar policinë. Ishte ngrirë, I rrahur dhe I urritur Culafiqi është ndalur në spitalin e Karlovcit. Tani është publikuar video e këtij njeriu fat keq, ku shihet sa është torturuar. Culafiqi cdo pjesë të pronës ku e kanë mbajtur si rob është dashur të punojë për një copë buke dhe disa cigare. E pabesueshme por e vërtet që në vitin 2017 në Evropë jo larg Zagrebit Rasimi ka qenë rob.

Babai I tre fëmijëve në mënyrë brutale e kanë torturuar. E kanë lidhur dhe më pas e kanë hedhur në një hendek. Shpinën ja kanë pastruar me mjetin për pastrimin e kafshëve. Ai e ka ende plagën e hapur. Ia thyen dhëmbët, eshtrata, e kanë rrahur me cekan në thonjë. Madje edhe kafshët e cirkut kanë pasur trajtim më të mirë të jetës së nga Rasimi I pa fatë. Në Deraganic askush nuk guxon të flaës publikisht, por pa zbardhjen e identitetit dëshirojnë të bisedojnë. Policia disa herë ka qenë në pronën e kësaj familjeje rome e cila , sic pohojnë, se maltretojnë tërë rajonin. U helmosin qentë dhe I kërcënojnë me vrasje. Disa herë kanë lajmëruar policinë./KI/