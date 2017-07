Në Magurë të Lipjanit aktualisht janë të strehuar 18 refugjatë

Në Qendrën e Azilkërkuesve në Magurë të Lipjanit gjatë këtij viti janë strehuar 81 refugjatë nga vendet e Lindjes së Mesme, kryesisht nga Afganistani dhe nga Siria. Aktualisht në këtë Qendër janë të strehuar 18 refugjatë.

Të strehuarit në Qendrën e Azilkërkueseve në Kosovë janë kryesisht persona të rinj të cilët kanë ikur nga vendet e tyre të përfshira nga lufta. Drejtori i Qendrës për Azilkërkues në Magurë të Lipjanit, Valon Krasniqi, thotë se kësaj qendre gjatë vitit 2016 i janë paraqitur rreth 300 kërkesa për azil, shumica refugjatë nga Afganistani. Krasniqi thotë se Kosova më shumë po përdoret si vend transit, ndërsa sqaron se këtë vit nuk ka pasur asnjë rast që shteti i Kosovës ka dhënë leje për qëndrim.

Mirëpo nëse flasim për vitet e fundit, 13 persona kanë përfituar mbrojtje plotësuese. Ligji ynë na obligon që nëse dikush përfiton mbrojtje plotësuese ne i japim leje qëndrim të përkohshëm për një periudhë të paktën njëvjeçare.

Krasniqi sqaron se në Kosovë gjatë kësaj periudhe vetëm një familje nga Siria, ka qëndruar tre muaj, ndërkaq kostoja e qëndrimit të azilkërkuesve për një person, qeverisë së vendit i kushton 21 euro në ditë. Ndërsa Fitim Zariqi, drejtor i Qendrës së Azilit në Magure, thekson se Kosova, përveç strehimit, ofron edhe shërbime të tjera, si ato shëndetësore, ushqim, pako higjienike, veshmbathje dhe shërbime të tjera në bashkëpunim me organizatat joqeveritare. Ndërkaq azilkërkuesit nuk kanë të drejtë pune. Zariqi sqaron se qendra e azilit ka kapacitet t’i strehojë 100 azilkërkues. Sipas tij, autoritetet në Kosovë, përmes planit të tyre, janë të gatshëm t’i strehojnë më shumë se 3 mijë refugjatë, nëse paraqitet nevoja.

Skenari do të hyjë në funksion nëse ka ndonjë fluks të mundshëm me refugjatë. Ai ka thënë se e kanë një objekt në Vranidoll, Mitrovicë dhe Gjakovë. Këto kampe i kanë rezervë nëse ka fluks të mundshëm me refugjatë.

Hamza Abas nga Pakistani ka ikur nga vendlindja e tij në kërkim të një jete më të mirë. Ai thotë se do të qëndrojë në Kosovë nëse gjen punë, në të kundërtën do të largohet nga Kosova.

“Nuk ka plane, por do të shkoj në shtete të tjera. Këtu nuk ka punë. Kam kërkuar punë në Prishtinë por, nuk ka e, nëse nuk kam punë, nuk do të rri”, ka thënë Abas.

Kosova nuk është përfshirë në valën e madhe të refugjatëve por, sipas MPB-së, ajo shfrytëzohet nga refugjatët si vend transit për të në shtete të Evropës. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, në raportin vjetor, nënvizon se 65.6 milionë njerëz në botë janë refugjatë, azilkërkues ose të zhvendosur brendapërbrenda vendeve të tyre.